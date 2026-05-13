México

Eiza González llora la muerte de Pasita, perrita que la acompañó por 24 años: “Te extrañaré toda mi vida”

La actriz mexicana compartió un emotivo video y mensajes sobre la partida de su mascota querida, rescatada en su adolescencia y quien la acompañó desde México a Hollywood

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La actriz contó con su mascota por más de dos décadas

Eiza González anunció la muerte de Pasita, su mascota y compañera durante 24 años, a través de un mensaje en sus redes sociales. La actriz escribió: “Me parte el corazón decir que mi princesita de los abrazos ha cruzado el puente del arcoíris”.

La actriz mexicana resaltó que rescató a Pasita cuando era adolescente y la considera parte central de su vida.

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En su publicación, la actriz de ‘Baby Driver’ y ‘Lola, érase una vez’ compartió un video del último día que pasó junto a Pasita, al que acompaña el mensaje escrito en inglés:

“Este video fue nuestro último día juntas, y verla dar sus últimos suspiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”, aseguró.

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González recordó que su mascota estuvo con ella desde su juventud en México, durante su transición a la adultez y hasta su consolidación en Hollywood.

Eiza González anuncia la muerte de su mascota Pasita, quien la acompañó durante 24 años (IG)
Eiza González anuncia la muerte de su mascota Pasita, quien la acompañó durante 24 años (IG)

La desgarradora despedida de Eiza González a Pasita

La intérprete enfatizó el lazo que mantuvo con su perra, señalando: “Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente intenta consolarme diciéndome que te tuve durante mucho tiempo, pero lo que no entienden es que lloro cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos. Has estado conmigo desde que era niña”.

Destacó que, pese a la enfermedad degenerativa que llevó a Pasita a perder un ojo, la perrita siguió siendo su compañía incondicional.

“Pasita, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando piense en ti. Extrañaré nuestros abrazos interminables, tu dulce ojito mirándome con tanto amor, y la comodidad de simplemente tenerte a mi lado”, escribió.

En el mismo mensaje, se despide: “Mi princesita, te amo y te extrañaré toda mi vida. Corre libre en el cielo, mi niña, persiguiendo ardillas, tomando el sol y esperándome algún día”.

La actriz mexicana rescató a Pasita siendo adolescente y destacó su vínculo inseparable a lo largo de su vida (IG)
La actriz mexicana rescató a Pasita siendo adolescente y destacó su vínculo inseparable a lo largo de su vida (IG)

“Cualquiera que haya amado de verdad a una mascota sabe cómo es este vínculo. Estuviste ahí durante mi adolescencia, durante mi transición a la adultez, en cada alegría y en cada tristeza, en cada lugar al que la vida me llevó. No importaba adónde fuera, siempre éramos nosotras”.

La intérprete expresa su dolor por despedirse de su perrita y recuerda sus momentos más entrañables juntas (IG)
La intérprete expresa su dolor por despedirse de su perrita y recuerda sus momentos más entrañables juntas (IG)

Figuras del entretenimiento como Luis Gerardo Méndez, Ana de la Reguera, Jaime Camil, Adriana Louvier, Joy Huerta, Michelle Salas y Sofía Vergara expresan condolencias y muestras de apoyo a González en redes sociales.

Eiza ha declarado que la relación con su perrita era tan cercana que, para ella, Pasita era como una hija.

La pérdida de Pasita representa una etapa significativa en la vida de la actriz, desde México hasta Hollywood (IG)
La pérdida de Pasita representa una etapa significativa en la vida de la actriz, desde México hasta Hollywood (IG)

En mensajes previos, la actriz de 'Mike & Nick & Nick & Alice’ y ‘Descuida, yo te cuido’, relató que Pasita incluso fue atropellada en 2016, pero logró recuperarse. En 2021, también se mostró conviviendo con otros animales, como cabras, aunque el lazo con Pasita siempre fue el más visible ante el público.

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