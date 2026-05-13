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Los Aguilar de luto: muere Chancho, su pug negro, por accidente en alberca

El pug de cinco años y consentido de la dinastía Aguilar falleció este fin de semana. Aneliz Aguilar fue quien informó la noticia mediante la cuenta oficial del perrito en redes sociales

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Chancho fue un compañero fiel y feliz que formó parte importante del entorno familiar (IG)
Chancho fue un compañero fiel y feliz que formó parte importante del entorno familiar (IG)

Chancho, uno de los perritos pug negros de la dinastía Aguilar, murió tras un accidente doméstico en una alberca este fin de semana, según confirmó Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

El anuncio se realizó desde la cuenta oficial del perro, @minilapug, donde se indicó que Chancho tenía cinco años.

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Familiares y seguidores quedaron sorprendidos al difundirse que la causa del fallecimiento presuntamente fue un incidente en la alberca, mientras el resto de la familia, incluyendo a Ángela Aguilar, expresó su dolor en redes sociales.

La familia Aguilar lamenta la muerte de Chancho, su popular perrito pug negro, tras un accidente en la alberca de su hogar (IG)
La familia Aguilar lamenta la muerte de Chancho, su popular perrito pug negro, tras un accidente en la alberca de su hogar (IG)

Ángela comentó en Instagram: “Chanchito”, con un corazón blanco, lo que usuarios interpretaron como confirmación del hecho.

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En el mensaje difundido por Analiz Aguilar, se resaltó:

“Este fin de semana falleció Chancho. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado. Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor.”

Ángela Aguilar expresó su dolor por la pérdida de Chancho con un mensaje emotivo en Instagram que recibió miles de reacciones (IG)
Ángela Aguilar expresó su dolor por la pérdida de Chancho con un mensaje emotivo en Instagram que recibió miles de reacciones (IG)

Desde el anuncio, usuarios han expresado mensajes de apoyo y respeto a la familia Aguilar. "Dios te dé paz, angelita. En estos momentos sabemos que Chanchito fue uno de los más queridos“, escribió una seguidora, mientras otros remarcaron la relación cercana entre los Aguilar y sus mascotas.

Los Aguilar y su relación con los perros pug

La familia Aguilar, encabezada por Pepe Aguilar y sus hijos Ángela, Leonardo y Aneliz, mantiene una relación notoria y pública con los perros pug, en especial con “Gordo”, su mascota más conocida en redes sociales.

El pug “Gordo” tiene incluso su propia cuenta de Instagram con más de 130,000 seguidores, donde aparece en fotografías junto a los miembros de la familia, presumiendo viajes, accesorios y momentos familiares.

De acuerdo con publicaciones y entrevistas, Pepe Aguilar lo considera su “hijo favorito”, título que sus hijos Ángela y Leonardo suelen aceptar en tono de broma.

La conexión especial entre la familia Aguilar y sus mascotas quedó de manifiesto ante la despedida al pug Chancho (IG)
La conexión especial entre la familia Aguilar y sus mascotas quedó de manifiesto ante la despedida al pug Chancho (IG)

En los últimos meses, la figura de “Gordo” cobró relevancia ante la polémica familiar entre Emiliano Aguilar y el resto de la dinastía. Diversas publicaciones y memes en la cuenta del pug fueron interpretadas como indirectas o burlas hacia Emiliano, quien mantiene un distanciamiento público con su padre y hermanos.

Un caso destacado fue una fotografía publicada en la cuenta de “Gordo” en un entorno muy similar al usado por Emiliano en sus videos, lo que desató especulaciones de burla e incluso llevó a la familia a eliminar la publicación y emitir una disculpa pública redactada en tono humorístico, como si el propio perro la escribiera.

Pepe Aguilar y su perro El Gordo llegan a los Latin American Music Awards el jueves 20 de abril de 2023 en la arena MGM Grand Garden en Las Vegas. (Foto AP/John Locher)
Pepe Aguilar y su perro El Gordo llegan a los Latin American Music Awards el jueves 20 de abril de 2023 en la arena MGM Grand Garden en Las Vegas. (Foto AP/John Locher)

Además de “Gordo”, la familia Aguilar tiene otros perros de raza pug y distintas razas, y suelen compartir en redes sociales el cariño que les tienen, considerándolos parte integral de su círculo familiar. La presencia de estos perros, y en particular de “Gordo”, se ha convertido en un elemento de identidad y hasta de conflicto mediático para la familia.

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