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Morebús: cuánto costará y qué estaciones tendrá el nuevo transporte en Morelia

La capital de Michoacán inicia una transformación en movilidad con la llegada de un nuevo sistema de transporte

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Un autobús rojo y negro del sistema Morebús transita por una calle en Morelia, Michoacán, con la Catedral de cantera rosa y un cielo nublado al atardecer y aves volando
El nuevo sistema forma parte de un plan para modernizar la movilidad urbana y priorizar la eficiencia y la inclusión en Morelia. (Gobierno de Michoacán)

La capital de Michoacán se prepara para una transformación en su sistema de transporte, tras más de 50 años de rezago en materia de movilidad.

Las autoridades estatales han puesto en marcha un ambicioso proyecto que promete cambiar la vida diaria de miles de habitantes de la zona poniente de Morelia.

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El anuncio formal del inicio de las obras representa un paso decisivo para quienes, hasta hoy, deben destinar largas horas al traslado cotidiano. El plan no solo contempla una mejora en los tiempos de viaje, sino también en la calidad y accesibilidad de los servicios.

El nuevo sistema de transporte se concibe como parte de una estrategia integral que busca modernizar completamente la movilidad urbana, integrando diversas modalidades de transporte y priorizando la eficiencia y la inclusión.

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Inversión y financiamiento del proyecto Morebús

El costo total de la primera etapa del Morebús asciende a 2,100 millones de pesos, según lo anunciado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La inversión resulta de un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y el estatal, con la particularidad de que no implicará la contratación de deuda pública.

Los recursos provienen de aportaciones directas de la administración estatal y de fondos federales. Las cifras oficiales detallan que 948 millones de pesos corresponden a la federación y 1,200 millones de pesos al estado.

El proyecto cuenta además con el respaldo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como parte de la estrategia de desarrollo de infraestructura.

La decisión de no recurrir a financiamiento externo fue enfatizada por las autoridades. Aseguran que la obra se ejecutará dentro de los límites presupuestales previstos y que no se heredará carga financiera a futuras administraciones.

La construcción de la primera etapa tendrá un plazo de ejecución de diez meses. Según las proyecciones oficiales, el sistema estará listo para comenzar operaciones en febrero de 2027.

Durante este periodo, se solicita paciencia a la ciudadanía ante los ajustes y trabajos que implicará la obra.

Un autobús moderno de color morado con la marca "morebús" en letras verdes y blancas en el lateral, y el eslogan "Michoacán es Mejor" debajo
La primera etapa del Morebús contempla una inversión de 2,100 millones de pesos, de acuerdo con el anuncio oficial del gobierno estatal. (Gobierno de Michoacán)

Estaciones, ruta y características del trayecto

El Morebús conectará dos puntos clave de la ciudad: desde Villas del Pedregal hasta el monumento a Lázaro Cárdenas. El sistema recorrerá más de 30 kilómetros en su primera fase, cubriendo zonas densamente pobladas y beneficiando a una amplia base de usuarios.

Las autoridades explicaron que se establecerán 55 estaciones a lo largo del trayecto, atendiendo prioridades de accesibilidad y seguridad. Cada estación estará equipada para recibir a personas con discapacidad y contará con medidas de inclusión universal.

La ruta seleccionada busca optimizar los tiempos de traslado, al reducir los trayectos de hasta cuatro horas diarias a solo 30 minutos en algunos casos, según las estimaciones del gobierno estatal. Para garantizar la seguridad vial, se implementarán 29 cruces seguros con semáforos inteligentes para peatones y vehículos.

En la etapa siguiente, el trayecto se ampliará hasta Ciudad Salud, con la previsión de un subsidio específico para asegurar la continuidad del proyecto bajo próximas administraciones.

La flota inicial del Morebús estará compuesta por 74 unidades híbridas. Estas estarán operadas directamente por los transportistas locales, quienes serán socios y propietarios de los autobuses, de acuerdo con el modelo de gestión pública-privada adoptado.

Costos para las personas usuarias y modelo de operación

El costo del viaje en el Morebús será de 11 pesos mexicanos, igual al del transporte público convencional, según lo garantizó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

De esta forma, el acceso al nuevo sistema no representará un desembolso adicional para quienes ya utilizan las rutas tradicionales.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad detalló que se trata de un sistema inclusivo, pensado para ser utilizado por toda la población sin distinción.

El modelo de participación establece que los transportistas serán los dueños de las unidades y socios del sistema, y que se reorganizarán las concesiones de las rutas actuales para integrarlas al nuevo esquema.

Esto permite que los operadores actuales mantengan su fuente de ingresos y accedan a mejores condiciones laborales, mientras que el servicio mejora para las personas usuarias.

La meta es que la eficiencia y la seguridad del sistema se traduzcan en beneficios tanto para quienes viajan como para quienes operan los autobuses.

El representante legal de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo ha reconocido el valor de la alianza entre autoridades y transportistas, destacando que el apoyo gubernamental será clave para lograr un transporte eficiente y digno.

Alfredo Ramírez Bedolla habla desde un podio con el logotipo de Morebús, frente a un autobús rosa, flanqueado por funcionarios y con una multitud escuchando
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, presenta el nuevo sistema de transporte Morebús ante una multitud reunida para el evento inaugural. (Gobierno de Michoacán)

Impacto social y expectativas de la obra

El Morebús está llamado a convertirse en una solución para más de 400,000 habitantes de la zona poniente de Morelia, quienes históricamente han enfrentado largos y costosos desplazamientos diarios.

Las autoridades subrayan que esta transformación responde a una demanda social de larga data y representa un acto de justicia para los sectores más afectados por la falta de opciones de movilidad.

La obra integra también la construcción de un teleférico y la modernización de otras modalidades de transporte público, como parte de un plan que busca posicionar a la ciudad como un referente en movilidad sostenible y accesible.

El ahorro en tiempo de traslado es una de las promesas centrales del proyecto. Las estimaciones oficiales apuntan a que las familias podrán recuperar hasta dos horas diarias, lo que se traducirá en una mejora significativa en la calidad de vida.

Con el inicio de los trabajos, la administración estatal inicia una etapa en la que la movilidad será eje central del desarrollo urbano. El seguimiento a la ejecución y la posterior operación del sistema serán determinantes para consolidar los beneficios anunciados y responder a las expectativas de la población beneficiada.

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