El Tren AIFA suspende operaciones por lluvia a solo dos semanas de su inauguración (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

El servicio del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspendió temporalmente su operación este martes 12 de mayo debido a las condiciones climáticas de la zona. A lo largo de la tarde se registró una fuerte lluvia, lo que generó algunos encharcamientos en la zona de vías del tren.

A las 18:40 horas, el Tren AIFA emitió un comunicado en el que explicó que las condiciones climáticas afectaron las operaciones de los trenes, por lo que suspendieron momentáneamente el servicio.

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“Debido a las lluvias y afectaciones recientes, el servicio se encuentra temporalmente suspendido”, se lee en el boletín que emitieron. Por otra parte, pidieron a los pasajeros tomar precauciones con sus traslados, aseguraron que esperarán a que las condiciones climáticas mejoren.

El servicio del Tren Felipe Ángeles (AIFA-Buenavista) fue suspendido temporalmente debido a las recientes lluvias y afectaciones, esperando su pronta reanudación. (X/ @TrenAIFA)

“Esperamos reanudar operaciones lo antes posible. Les recomendamos mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para futuras actualizaciones”, finalizaron.

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Cabe recordar que fue el pasado 26 de abril que Claudia Sheinbaum inauguró el ramal Tren Suburbano entre Lechería y AIFA. Este nuevo servicio permite unir Buenavista en la Ciudad de México con la terminal aérea en un recorrido estimado de 60 minutos, con planes para reducir ese tiempo a 43 minutos,

Tren Suburbano - AIFA reanudó servicio tras afectaciones por lluvias

Minutos después de que el Tren Felipe Ángeles dejó de operar por lluvias, las autoridades precisaron que se pudo reestablecer la circulación de las unidades, por lo que reanudaron operaciones.

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“El servicio ha sido restablecido. Actualmente continuamos trabajando para regularizar las frecuencias y tiempos de trayecto lo antes posible”, se lee en el comunicado que compartieron pocos minutos antes de las 19:00 horas.

Tren Suburbano suspende servicio por inundaciones

A la par, la operación del Tren Suburbano también canceló operaciones por el registro de inundaciones entre las estaciones Tlalnepantla y San Rafael; a través de sus canales oficiales compartieron que el paso de los trenes se reestablecerá hasta que haya condiciones de operación.

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“Derivado de las intensas lluvias ocurridas esta tarde, la marcha de los trenes será lenta, esto hasta que la lluvia permita que el sistema opere con normalidad y preservando la seguridad, les mantendremos informados”, publicaron en sus canales oficiales.