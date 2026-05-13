México

Internet para el Bienestar también pedirá CURP: lo que debes hacer antes de perder el servicio

El programa ofrece asistencia vía teléfono, WhatsApp y módulos presenciales. Ante errores en el registro o validación de datos, los usuarios pueden consultar soporte y evitar suspensión

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Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
Al igual que otras compañías de comunicación móvil, Internet para el Bienestar estará sujeto al registro de la línea con la Clave única de Registro de Población (CURP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por disposición oficial a partir del 9 de enero de 2026, los usuarios de Internet para el Bienestar deberán vincular su línea de telefonía móvil para continuar utilizando el servicio.

Al igual que otras compañías de comunicación móvil, Internet para el Bienestar estará sujeto al registro de la línea con la Clave única de Registro de Población (CURP). Si el trámite no se completa antes de la fecha límite del primero de julio, la línea será suspendida.

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Proceso de vinculación de la línea

Primer plano de las manos de una persona adulta sosteniendo un teléfono inteligente negro. El dedo índice presiona el botón lateral para apagar el dispositivo sobre una mesa de madera clara.
El sistema permite hasta tres intentos para completar la vinculación. Si el usuario no cumple el procedimiento, la línea será suspendida y perderá el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir el chip, el usuario debe realizar la vinculación de la línea con la CURP en el portal oficial. El procedimiento consiste en:

  • Ingresar a internetbienestar.net/vinculatulinea desde el celular
  • Seleccionar si es persona física o moral y la nacionalidad (mexicano o extranjero)
  • Elegir el documento de identificación (INE o pasaporte), capturar la CURP o número de pasaporte
  • Ingresar el número de la línea de Internet para el Bienestar a registrar
  • Aceptar términos y condiciones y el aviso de privacidad
  • Validar la identidad con fotografías del documento (frente y reverso) y una selfie con el rostro despejado, siguiendo las instrucciones del sistema
  • Recibir el folio de vinculación y la notificación de activación

El sistema permite hasta tres intentos para completar la vinculación. Si el usuario no cumple el procedimiento, la línea será suspendida y perderá el servicio.

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Requisitos y proceso para solicitar la tarjeta SIM

El trámite puede hacerse presencialmente en los módulos y ferias del Bienestar, oficinas de Correos de México, Financiera para el Bienestar y puntos de venta autorizados. Para la actual promoción, el sitio oficial y distribuidores autorizados ofrecen la opción de envío a domicilio, solicitando los siguientes datos:

  • Nombre completo del solicitante
  • Dirección completa para envío, incluyendo referencias
  • Teléfono de contacto
  • Correo electrónico vigente y accesible

Además, es necesario presentar y digitalizar los documentos requeridos al momento de la gestión, tanto en línea como en módulo presencial:

  • Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte mexicano, credencial del INAPAM)
  • CURP actualizada
  • Comprobante de domicilio reciente o constancia de residencia expedida por autoridad local
  • Teléfono celular desbloqueado y compatible (se recomienda validar el IMEI en el portal antes de recibir el SIM)
Una mujer de mediana edad con cabello oscuro está sentada en un sofá gris, mirando un celular con una expresión triste, con luz natural entrando por una ventana al fondo.
Los menores de edad sólo pueden acceder mediante la supervisión de un adulto responsable, quien firma el contrato y presenta la documentación correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega y validación del chip está sujeta a la disponibilidad de tarjetas SIM y a la correcta presentación de los documentos. El proceso, de acuerdo con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y la Secretaría del Bienestar, exige que el solicitante sea mayor de edad.

Los menores de edad sólo pueden acceder mediante la supervisión de un adulto responsable, quien firma el contrato y presenta la documentación correspondiente.

Canales de asistencia y soporte

Ante dudas o problemas con el trámite, los usuarios pueden comunicarse al 800 835 33 66, enviar un WhatsApp al 22 01 44 10 00, o acudir a los módulos y oficinas oficiales para recibir atención personalizada.

Las condiciones y la cobertura están sujetas a disponibilidad y a las políticas federales vigentes.

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