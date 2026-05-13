Internet para el Bienestar también pedirá CURP: lo que debes hacer antes de perder el servicio

Al igual que otras compañías de comunicación móvil, Internet para el Bienestar estará sujeto al registro de la línea con la Clave única de Registro de Población (CURP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por disposición oficial a partir del 9 de enero de 2026, los usuarios de Internet para el Bienestar deberán vincular su línea de telefonía móvil para continuar utilizando el servicio.

Al igual que otras compañías de comunicación móvil, Internet para el Bienestar estará sujeto al registro de la línea con la Clave única de Registro de Población (CURP). Si el trámite no se completa antes de la fecha límite del primero de julio, la línea será suspendida.

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Proceso de vinculación de la línea

El sistema permite hasta tres intentos para completar la vinculación. Si el usuario no cumple el procedimiento, la línea será suspendida y perderá el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir el chip, el usuario debe realizar la vinculación de la línea con la CURP en el portal oficial. El procedimiento consiste en:

Ingresar a internetbienestar.net/vinculatulinea desde el celular

Seleccionar si es persona física o moral y la nacionalidad (mexicano o extranjero)

Elegir el documento de identificación (INE o pasaporte), capturar la CURP o número de pasaporte

Ingresar el número de la línea de Internet para el Bienestar a registrar

Aceptar términos y condiciones y el aviso de privacidad

Validar la identidad con fotografías del documento (frente y reverso) y una selfie con el rostro despejado, siguiendo las instrucciones del sistema

Recibir el folio de vinculación y la notificación de activación

El sistema permite hasta tres intentos para completar la vinculación. Si el usuario no cumple el procedimiento, la línea será suspendida y perderá el servicio.

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Requisitos y proceso para solicitar la tarjeta SIM

El trámite puede hacerse presencialmente en los módulos y ferias del Bienestar, oficinas de Correos de México, Financiera para el Bienestar y puntos de venta autorizados. Para la actual promoción, el sitio oficial y distribuidores autorizados ofrecen la opción de envío a domicilio, solicitando los siguientes datos:

Nombre completo del solicitante

Dirección completa para envío, incluyendo referencias

Teléfono de contacto

Correo electrónico vigente y accesible

Además, es necesario presentar y digitalizar los documentos requeridos al momento de la gestión, tanto en línea como en módulo presencial:

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Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte mexicano, credencial del INAPAM)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente o constancia de residencia expedida por autoridad local

Teléfono celular desbloqueado y compatible (se recomienda validar el IMEI en el portal antes de recibir el SIM)

Los menores de edad sólo pueden acceder mediante la supervisión de un adulto responsable, quien firma el contrato y presenta la documentación correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega y validación del chip está sujeta a la disponibilidad de tarjetas SIM y a la correcta presentación de los documentos. El proceso, de acuerdo con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y la Secretaría del Bienestar, exige que el solicitante sea mayor de edad.

Los menores de edad sólo pueden acceder mediante la supervisión de un adulto responsable, quien firma el contrato y presenta la documentación correspondiente.

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Canales de asistencia y soporte

Ante dudas o problemas con el trámite, los usuarios pueden comunicarse al 800 835 33 66, enviar un WhatsApp al 22 01 44 10 00, o acudir a los módulos y oficinas oficiales para recibir atención personalizada.

Las condiciones y la cobertura están sujetas a disponibilidad y a las políticas federales vigentes.

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