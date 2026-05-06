Por conseguir boletos para concierto de El Buki, abuela dejó a nieto en auto a 45° en Morelia, Michoacán

Varias mujeres acudieron por sus boletos que fueron regalados para el concirto de Marco Antonio Solis "El Buki", la abuela de un menor (que no es la de esta foto) dejó al menor en el auto mientras se formaba en la fila pese a estar a cerca de 40 grados de temperatura Foto: Secretaría de seguridad Michoacán

La Guardia Civil de Michoacán rescató este martes 5 de mayo a un niño de tres años que permanecía encerrado dentro de un automóvil bajo el sol, expuesto a temperaturas de hasta 45 grados Celsius, en inmediaciones del Estadio Morelos de Morelia. La abuela del menor apareció poco después y explicó que lo dejó ahí para formarse por boletos para el concierto gratuito de Marco Antonio Solis “El Buki”.

El incidente reactiva la preocupación por la seguridad de menores en autos cerrados, ya que ocurre a pocos días de otro caso en Mexicali con saldo fatal.

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Elementos de Seguridad Vial ubicaron al menor después de que testigos visualizaron al niño llorando y visiblemente afectado por el calor, en la calle Leandro Valle, a espaldas del Estadio Morelos. Personas que se encontraban en la zona señalaron que el infante sudaba y lloraba; los cristales del vehículo Hyundai, color gris oscuro, estaban completamente cerrados.

Policías liberan a menor en auto cerrado a 45°C en Morelia

El niño fue rescatado oportunamente al darse cuenta que cooría peligro debido al intenso calor, los oficiales le dieron agua para estabilizarlo Foto: SSC Michoacán

El Servicio Meteorológico Nacional confirma que en Michoacán las temperaturas pueden alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius. Especialistas en salud infantil advierten que un automóvil cerrado puede superar rápidamente esos valores, lo que representa alto riesgo de un golpe de calor o asfixia en pocos minutos.

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El rescate ocurrió cuando elementos de la Guardia Civil recibieron la alerta sobre la presencia del infante. Los uniformados abrieron el vehículo y sacaron al menor, quien presentaba signos de sed y angustia. Los oficiales lo atendieron en el sitio, lo hidrataron y le proporcionaron alimentos básicos para estabilizarlo.

Las autoridades implementaron de inmediato un operativo para localizar a la responsable del menor. Minutos después, la abuela del niño se presentó ante los elementos de seguridad. La mujer explicó que dejó al pequeño en el automóvil mientras acudía a un trámite para el canje de boletos en el propio Estadio Morelos, donde se realiza la distribución para el concierto del cantante Marco Antonio Solís “El Buki”.

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La abuela del menor explicó que estaba formada en la fila para recibir boletos para el concvierto gratis de Marco Antonio Solis "El Buki" y creía quew no iba a tardar y no pasaría nada grave si dejaba al menor un rato en el auto, sin embargo la deshidratación puede ocurrir en cuestión de minutos Foto: SSC Michoacán

Los oficiales entregaron al menor a la abuela tras brindarle una severa advertencia sobre el riesgo que implica dejar a un niño sin supervisión dentro de un coche, particularmente durante episodios de calor extremo. La policía instruyó sobre el riesgo de golpe de calor, pues las altas temperaturas en un auto cerrado pueden causar desde deshidratación, convulsiones o daño permanente en órganos, hasta la muerte.

Contexto de incidentes: patrones y cifras en el calor extremo

En México, episodios en los que menores son dejados dentro de autos bajo el sol han incrementado en la última década según datos oficiales. Los expertos advierten que la temperatura interior de un vehículo puede elevarse de forma peligrosa en 5 a 10 minutos, incluso si la temperatura exterior ronda los 30 grados Celsius. Al pasar los 40 grados, el riesgo aumenta considerablemente y, en menos de media hora, un menor puede sufrir lesiones irreversibles o fallecer.

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Este tipo de incidencias suele ocurrir en situaciones cotidianas: adultos responsables dejan por minutos a los infantes en automóviles, muchas veces confiados en que el tiempo de ausencia será breve. Sin embargo, el organismo de los niños es menos eficiente para regular la temperatura, lo que los vuelve especialmente vulnerables a golpes de calor.

Las autoridades llaman a la prevención absoluta: “No existe un tiempo seguro para dejar a un menor solo en un automóvil bajo el sol”, advierten especialistas en salud pediátrica. La recomendación es no dejar nunca a un niño dentro de un coche cerrado por ningún motivo.

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Consecuencias legales y operativos de seguridad

En Michoacán, casos de este tipo son investigados por las fiscalías competentes bajo la figura penal de omisión de cuidados. La ley establece que dejar a un menor en condiciones que pongan en riesgo su integridad puede ameritar sanciones legales que van desde amonestaciones hasta el inicio de carpetas de investigación en caso de lesiones graves o fallecimiento. En Morelia, la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad refuerzan operativos de vigilancia en zonas de alta afluencia, particularmente durante eventos masivos, para detectar situaciones de riesgo como la padecida por este niño de tres años.

En lo que va del año, reportes ciudadanos han permitido la intervención oportuna en al menos seis casos similares en la región occidente, según reportes policiales. El llamado de las autoridades es a que cualquier persona que observe a un menor en estas condiciones avise inmediatamente al número de emergencias.

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Hasta el momento no se anuncia proceso judicial en contra de la abuela del menor, pero la policía reiteró que mantenerse alerta y supervisar la seguridad de los niños es responsabilidad absoluta de los tutores y familiares.

Un niño de tres años fue rescatado de un auto cerrado bajo el sol, en inmediaciones del Estadio Morelos de Morelia, Michoacán.

La abuela del menor lo dejó solo en el vehículo mientras realizaba un trámite para canje de boletos para un concierto.

Las autoridades reiteraron el riesgo de golpe de calor y omisión de cuidados tras este incidente; el niño recibió atención inmediata y ya se encuentra fuera de peligro.

Madre olvidó a su hijo en el auto y él murió en Mexicali

Esta acuarela conmovedora, con el rostro del niño Vicente difuminado para proteger su identidad, simboliza el duelo y la esperanza con un listón negro y una paloma blanca en el contexto del caso Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de tres años murió en Mexicali tras permanecer encerrado por más de doce horas en un automóvil. La madre fue detenida y el caso ha provocado una ola de indignación en la ciudad.

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De acuerdo con la información, el deceso ocurrió el 2 de mayo por la mañana. La causa oficial fue un golpe de calor, según confirmó la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense.

¿Qué se sabe del caso?

La tragedia ocurrió el sábado en el fraccionamiento La Rioja. Según las versiones, la madre de Vicente regresó a su domicilio poco antes de la medianoche del viernes 1 de mayo tras acudir a una fiesta. Al llegar, entró a la casa y se bañó, pero olvidó al niño dormido en su silla de seguridad.

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