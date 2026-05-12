Solicitan cambio de escuelas 80 maestros en Michoacán por inseguridad y amenazas

Imagen ilustrativa de las regiones señaladas como riesgosas por el magisterio. (Crédito: Infobae México)

El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Azul, Jairo Mandujano, informó que durante su gestión se registraron al menos 80 solicitudes de cambio de adscripción de docentes en Michoacán derivadas de amenazas y condiciones de inseguridad en sus centros de trabajo.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el representante sindical explicó que los maestros buscaron respaldo del sindicato para ser reubicados en otras escuelas o municipios ante hechos relacionados con la violencia en distintas regiones del estado.

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Mandujano señaló que las peticiones se concentraron principalmente en zonas donde trabajadores de la educación reportaron riesgos para desempeñar sus actividades laborales.

“Las zonas de riesgo son las mismas que hemos señalado con anterioridad, la Ciénega, Tierra Caliente y algunos municipios de la región Morelia como Queréndaro y Zinapécuaro”, declaró el dirigente sindical.

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Mandujano sostuvo que la violencia comenzó a impactar directamente las condiciones laborales del magisterio en Michoacán y reconoció que existe preocupación entre maestros que laboran en municipios con presencia recurrente de hechos violentos.

Las solicitudes de reubicación ocurrieron en medio de un contexto de violencia e inseguridad que persiste en distintas regiones del estado, particularmente en zonas como Tierra Caliente, donde autoridades federales y estatales mantienen operativos de seguridad ante disputas entre grupos criminales.

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En los últimos años, organizaciones magisteriales y trabajadores de la educación denunciaron afectaciones relacionadas con extorsiones, amenazas, bloqueos carreteros y dificultades para trasladarse a comunidades rurales en municipios considerados de riesgo.