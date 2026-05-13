México

SEP y Lotería Nacional homenajean a maestras y maestros con billete conmemorativo en acto oficial

En la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, autoridades presentaron iniciativas educativas y reconocieron a figuras históricas

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Cinco personas en un escenario aplauden mientras develan un billete de Lotería Nacional gigante con imágenes de educadores frente a un mural artístico
Autoridades educativas y de la Lotería Nacional develan el billete conmemorativo del Sorteo No. 312 en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, honrando a los docentes y el centenario de las secundarias en México. (SEP)

La develación del Billete Conmemorativo del Sorteo No. 312 de la Lotería Nacional reunió a autoridades educativas y representantes de la suerte nacional para rendir homenaje a las maestras y los maestros de México, en el marco de su día. El evento, realizado en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), sirvió también para conmemorar el centenario de las secundarias en el país.

Durante la ceremonia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que el magisterio mexicano es “protagonista de las grandes transformaciones del país”. Recalcó que, bajo el actual gobierno, se vive “una nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales”, resaltando el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la educación pública como derecho universal.

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Delgado detalló que el billete conmemorativo rinde homenaje a Palma Guillén, primera directora de secundarias, integrando su figura en el diseño como reconocimiento a quienes han impulsado la transformación educativa nacional. También subrayó que los gobiernos de la Cuarta Transformación “han reivindicado al magisterio nacional”, consolidando una nueva relación entre el Estado y el sector docente.

Durante el acto conmemorativo por el Día de la Maestra y el Maestro, autoridades educativas destacaron el papel fundamental de los docentes en la construcción del país y anunciaron medidas como la creación de 200 mil nuevos espacios para educación media superior y la consolidación de becas universales para estudiantes de escuelas públicas, como parte del compromiso de garantizar el acceso a la educación y fortalecer la justicia social en México.

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El titular de la SEP informó que la administración actual prevé 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior y que 5.6 millones de estudiantes de secundaria reciben ya la Beca Universal Rita Cetina. El objetivo, explicó, es “consolidar becas universales para todas y todos los estudiantes de escuelas públicas, desde primaria hasta preparatoria y, en algunos estados, también universidad”.

Delgado también lideró la lectura colectiva del poema “La Clase,” de Raúl Ferrer, integrando así la promoción de la lectura a las acciones del día.

Reconocimiento a la vocación docente

Por parte de la Lotería Nacional, su directora general, Olivia Salomón, resaltó el valor de la docencia en la vida nacional: “Un país también se construye desde un pizarrón, desde una palabra de aliento y desde la vocación de quienes acompañan, inspiran y ayudan a generaciones enteras a creer en su futuro y en el de México”.

Salomón describió a los docentes como “formadores de conciencia, igualdad, valores y futuro para México”, y aseguró que pocas causas son tan valiosas como la educativa. Subrayó: “Detrás de cada transformación verdadera siempre hay una maestra o un maestro que abrió caminos, despertó conciencia y enseñó que el conocimiento también puede ser una herramienta de igualdad y de justicia social”.

Hombre de traje claro en un podio con micrófonos, sosteniendo un billete de lotería azul. Detrás, un mural abstracto de tonos ocres y azules
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, devela el billete conmemorativo del Sorteo No. 312 de la Lotería Nacional, en homenaje a las maestras, maestros y el centenario de las secundarias. (SEP)

La educación, semilla de futuro

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, abordó la raíz de la vocación docente, vinculándola con la infancia y el ejemplo en las aulas. Recordó que el 15 de mayo tiene “un profundo significado histórico para el país”, por su relación con la defensa de la soberanía nacional y la resistencia republicana.

Juárez Pérez destacó que las maestras y los maestros han sido “protagonistas de las grandes transformaciones de México”, definiendo su papel como pilar en la formación de ciudadanía y el fortalecimiento del desarrollo nacional desde las comunidades escolares. También reconoció la relevancia de figuras como Moisés Sáenz y Palma Guillén en el legado educativo mexicano.

Resaltó el trabajo de las escuelas normales y la importancia de “fortalecer la unidad entre las comunidades educativas y las nuevas generaciones de docentes”.

Formación humanista y compromiso social

El director de la BENM, Roberto Renato Jiménez Cabrera, cerró el acto señalando que la transformación del país solo será posible desde una “formación humanista de nuevas generaciones”, labor que corresponde a las maestras y los maestros en las aulas y las escuelas normales.

Así, la jornada dedicada al magisterio mexicano se consolidó como un reconocimiento al papel crucial de quienes, desde el pizarrón, continúan construyendo el futuro de México y defendiendo su derecho a la educación.

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