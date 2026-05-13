Secretario de Salud confirma que no se han detectado casos de hantavirus en México

David Kershenobich confirmó que México no reporta casos de hantavirus de los Andes hasta el 12 de mayo, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Kershenobich, secretario de Salud, informó este 12 de mayo que México no registra casos de hantavirus de los Andes.

El secretario Kershenobich precisó en sus redes sociales que el país aplica vigilancia epidemiológica continua bajo los protocolos internacionales.

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La Secretaría de Salud aclaró que, según los monitoreos oficiales, la situación epidemiológica nacional se mantiene sin cambios sobre este virus.

México activa la alerta epidemiológica por el hantavirus

El sistema de salud activó vigilancia reforzada y aislamiento para casos sospechosos de hantavirus cepa Andes en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México activó una alerta epidemiológica el pasado 11 de mayo tras la confirmación de un brote de hantavirus en el Atlántico Sur que dejó tres muertes vinculadas a un crucero internacional.

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La Secretaría de Salud reconoció que, aunque el riesgo para la población en territorio nacional se considera bajo, la medida implica una vigilancia reforzada en hospitales y laboratorios ante la posibilidad de importación del virus, cuya letalidad y dificultad diagnóstica exigen respuesta inmediata.

De acuerdo con el aviso del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), el virus identificado pertenece a la cepa Andes (ANDV), cuya particularidad es la capacidad de transmitirse entre humanos, a diferencia de otras variantes que solo pasan de roedores a personas.

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El aviso del CONAVE precisó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “probabilidad de propagación internacional y transmisión sostenida se considera muy baja”, pero la movilidad global de pasajeros y la posibilidad de transmisión persona a persona obligan a mantener vigilancia constante.

La letalidad del hantavirus puede ser elevada, especialmente por el desarrollo rápido de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), caracterizado por insuficiencia respiratoria aguda.

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La Secretaría de Salud activa vigilancia y aislamiento ante casos sospechosos

La Secretaría de Salud ordena notificación inmediata y medidas de bioseguridad en hospitales y laboratorios públicos y privados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo ordenado por el CONAVE obliga a todos los hospitales, clínicas y laboratorios públicos y privados a activar medidas de notificación inmediata. Cuando surja un caso sospechoso, debe notificarse al Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED) y documentarse en el Formato de Estudio Epidemiológico de caso SUIVE-2. El personal de salud debe mantener al caso en aislamiento y utilizar equipo de protección personal especializado.

La Jurisdicción Sanitaria debe confirmar que el caso cumple la definición operacional y tomar muestras bajo condiciones estrictas de bioseguridad. Estas muestras deberán enviarse refrigeradas (entre 2 y 8 °C) al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), la instancia responsable de confirmar o descartar la infección.

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Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud confirmó tres muertes por hantavirus cepa Andes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote que detonó la alerta sanitaria para México se originó a bordo del crucero de lujo MV Hondius, que partió el 20 de marzo de 2026 de Argentina con 149 pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades. El 1 de abril zarpó de Ushuaia hacia el Atlántico Sur, con escalas en la Antártida y diversas islas del sur del océano, rumbo final a las Islas Canarias.

Entre el 6 y el 11 de abril, un pasajero neerlandés de 70 años enfermó con fiebre y síntomas digestivos. Murió el 11 de abril tras desarrollar dificultad respiratoria aguda, en lo que se registró inicialmente como muerte de causa natural.

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El cuerpo permaneció en el barco junto a su esposa, quien después también presentó síntomas y falleció el 26 de abril en Sudáfrica. El 2 de mayo la OMS recibió la primera notificación oficial del evento y ese mismo día una pasajera alemana murió tras mostrar síntomas de neumonía. El laboratorio confirmó la presencia del hantavirus cepa Andes.