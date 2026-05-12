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Cómo desinfectar frutas y verduras con vinagre (sin jabón)

El vinagre se ha consolidado como una opción práctica y segura para la limpieza de frutas y verduras en casa, sin necesidad de recurrir a jabones o detergentes

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Un tazón de cerámica lleno de manzanas, naranjas, uvas y plátanos sobre una encimera de madera, junto a una botella de vinagre blanco. Una mosca está en la superficie.
El vinagre es una alternativa segura para desinfectar frutas y verduras gracias a su acción antimicrobiana y capacidad para eliminar residuos superficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre, ampliamente utilizado en la limpieza doméstica, ha ganado terreno como alternativa segura para la desinfección de alimentos frescos.

Su componente principal, el ácido acético, es reconocido por su acción antimicrobiana y su capacidad para reducir algunos residuos químicos presentes en la superficie de frutas y verduras.

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Instituciones de salud internacionales han analizado la evidencia sobre su eficacia y han establecido recomendaciones claras sobre su uso correcto en el entorno doméstico.

¿Por qué evitar el jabón y los detergentes?

Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) insisten en que el uso de jabones y detergentes domésticos sobre frutas y verduras está contraindicado.

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La estructura porosa de la piel de estos alimentos favorece la absorción de componentes químicos no aptos para el consumo, que pueden permanecer en los tejidos vegetales incluso tras múltiples enjuagues.

Esta exposición innecesaria puede provocar desde molestias gastrointestinales hasta alteraciones endocrinas, sin aportar ventajas comprobadas en la remoción de patógenos frente al lavado tradicional con agua potable.

Lavar frutas
No se recomienda lavar frutas y verduras con jabones o detergentes domésticos, ya que pueden dejar residuos no aptos para el consumo. (Crédito: Freepik)

El vinagre, un aliado seguro en la limpieza de alimentos frescos

El vinagre blanco, gracias a su acidez moderada, se considera seguro y efectivo para eliminar parte de la carga bacteriana en alimentos crudos.

Diversos estudios citados por Healthline y el National Institutes of Health (NIH), han demostrado que el vinagre puede reducir de forma significativa la presencia de bacterias como Salmonella y E. coli en la superficie de frutas y verduras, aunque su eficacia varía según el tipo de alimento y la naturaleza de los contaminantes.

Para quienes se preguntan cómo desinfectar correctamente frutas y verduras con vinagre, el procedimiento respaldado por las instituciones de salud es sencillo y accesible.

Paso a paso: cómo desinfectar frutas y verduras con vinagre

1. Lava tus manos cuidadosamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de manipular frutas y verduras.

2. Limpia los utensilios y recipientes que vayas a utilizar, asegurándote de que estén libres de residuos y contaminantes.

3. Prepara la solución desinfectante mezclando una parte de vinagre blanco (preferiblemente al 5%) con tres partes de agua potable en un recipiente limpio.

4. Introduce las frutas o verduras en la solución y déjalas sumergidas entre dos y cinco minutos. Durante este tiempo, agita suavemente los productos para asegurar que toda la superficie entre en contacto con la mezcla.

5. Retira cada pieza de fruta o verdura de la solución, evitando volcar el agua sobre los alimentos para no recontaminarlos con residuos que hayan quedado en el fondo del recipiente.

6. Enjuaga cada fruta o verdura bajo el grifo con agua potable durante al menos un minuto, frotando suavemente para eliminar restos de vinagre y cualquier contaminante residual.

7. Seca los productos usando toallas de papel desechables, asegurándote de quitar toda la humedad antes de almacenarlos o consumirlos.

Este protocolo, respaldado por instituciones como Healthline, el NIH y agencias oficiales de salud, permite maximizar la seguridad en la ingesta de frutas y verduras frescas en el hogar.

Infografía detallada sobre la desinfección de frutas y verduras con vinagre blanco, mostrando pasos desde lavado de manos hasta secado final.
Esta guía ilustrada de Infobae detalla el proceso seguro para desinfectar frutas y verduras con vinagre blanco y agua, minimizando riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones adicionales y limitaciones

Aunque el vinagre ha probado ser más eficaz que el agua sola para remover algunas bacterias y residuos de pesticidas, diversos organismos de salud advierten que no elimina todos los patógenos ni todos los químicos.

Hay virus y parásitos resistentes que pueden persistir, y algunos pesticidas muy adheridos solo se remueven eficazmente mediante el pelado físico.

Los especialistas también descartan el uso de mezclas caseras de vinagre con bicarbonato de sodio para este fin, ya que la reacción química neutraliza el efecto desinfectante de ambos productos.

La recomendación central sigue siendo la combinación de lavado mecánico bajo agua corriente con el uso ocasional de vinagre, evitando siempre jabones, detergentes y soluciones de procedencia no certificada.

La adopción de estos protocolos, respaldados por las principales instituciones de salud, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y garantiza la seguridad en el consumo de frutas y verduras frescas.

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