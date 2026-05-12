México

Explosión e incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca: Pemex confirma 6 lesionados

Servicios de ambulancia acudieron al complejo tras el accidente registrado esta noche en el estado

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Crédito: captura mejorada con IA
Crédito: captura mejorada con IA

Esta noche se registró una explosión e incendio en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros II al interior de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. El incidente generó una movilización interna y la activación de protocolos de emergencia en el complejo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el evento ya está bajo control y que personal especializado permanece en el área realizando labores de atención y evaluación.

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Hasta el momento, se tiene registro de seis personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital de zona para su atención médica. Pemex asegura que no existe riesgo para la población más cercana y que continuará informando sobre la evolución del incidente.

Las imágenes muestran la planta industrial con múltiples focos de fuego y humo elevándose sobre las instalaciones en Oaxaca (Especial)

El estruendo cimbró viviendas; autoridades descartan daños

Reportes en redes sociales señalan que la explosión ocurrió aproximadamente a las 20:40 horas en la zona de la planta Hidros II de la refinería.

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Habitantes de colonias cercanas aseguraron que el estruendo cimbró sus casas y compartieron imágenes donde se aprecian las llamas y columnas de humo a lo lejos.

Tras la explosión, el Gobierno del Estado informó que no se reportan afectaciones estructurales en viviendas de las colonias cercanas a la refinería. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos supervisó los asentamientos aledaños y confirmó que no hay daños en las casas.

Así se ve el incendio de la refinería Salina Cruz. (X/@XoxocotlanGente)
Así se ve el incendio de la refinería Salina Cruz. (X/@XoxocotlanGente)

Además, las instituciones de salud públicas activaron protocolos de atención inmediata para brindar auxilio a la población en caso de ser necesario. El gobierno estatal reiteró su compromiso de mantener el apoyo a la ciudadanía ante cualquier circunstancia que ponga en riesgo su integridad.

Historial de accidentes graves en la refinería de Salina Cruz

La refinería Antonio Dovalí Jaime es la más grande del Pacífico mexicano y forma parte del Sistema Nacional de Refinación. Inició operaciones en 1979 y desde entonces suma varios incidentes de gravedad.

En junio de 2017, un incendio provocado por una tormenta tropical obligó a evacuar a 8,000 personas tras una explosión en la casa de bombas. En abril de 2022 y mayo de 2023 se registraron incendios que requirieron la evacuación y la movilización de equipos de emergencia.

En septiembre de 2024 ocurrió otro incendio, acompañado de un derrame de contaminantes en el mar, y en noviembre del mismo año se reportó un segundo incendio.

Imagen de archivo. La entrada de la refinería Antonio Dovali Jaime se muestra después de que un terremoto sacudiera la costa sur de México el jueves por la noche, en Salina Cruz, Oaxaca, México. 8 de septiembre de 2017. REUTERS/Carlos Jasso
Imagen de archivo. La entrada de la refinería Antonio Dovali Jaime se muestra después de que un terremoto sacudiera la costa sur de México el jueves por la noche, en Salina Cruz, Oaxaca, México. 8 de septiembre de 2017. REUTERS/Carlos Jasso

La refinería lleva el nombre del ingeniero civil zacatecano Antonio Dovalí Jaime, quien fue subsecretario de Obras Públicas y director del Instituto Mexicano del Petróleo.

La refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime es responsable de procesar aproximadamente 260,000 barriles de petróleo diarios, aunque su capacidad instalada es de 360,000. Ocupa 767 hectáreas y abastece de gasolina, diésel, turbosina y combustóleo a los principales puertos del litoral del Pacífico, así como a terminales de almacenamiento en Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Su terminal marítima exporta crudo y combustóleo a países como Japón, Estados Unidos, República de China y Singapur.

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