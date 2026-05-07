Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 7 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,25 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,31% respecto al precio de cierre anterior de 20,31 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,13%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 7,21%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando dos días consecutivos de caída. La volatilidad actual se sitúa en 6,5%, inferior a la volatilidad de referencia del 7,65%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.