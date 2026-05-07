Incendio en Feria Tabasco 2026 deja como saldo 5 personas muertas: investigan qué lo provocó

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

La madrugada de este jueves se registró un incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco, donde se realizaba la Feria Tabasco 2026, que dejó como saldo cinco personas muertas.

El gobernador del estado, Javier May Rodríguez, informó la muerte de las personas y expresó sus condolencias a familiares, a quienes dijo se les brindará apoyo ante las condiciones en las que ocurrió el deceso.

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A través de sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia, por lo que las autoridades iniciarán los trabajos de investigación para determinar las causas del incendio.

Respecto a los daños registrados durante el incendio, explicó que de manera inmediata se emprenderá un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados, y afirmó: “no los dejaremos solos”.

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“Vamos a estar informando en el transcurso de la mañana sobre lo ocurrido y cuál será el curso que tomará la Feria. Juntas y juntos vamos a salir adelante”, afirmó.

Así fue el incendio que dejó cinco muertos

Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este jueves en la Nave 1 del Parque Tabasco. Video: Redes sociales

*Información en desarrollo...

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