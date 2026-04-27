Un cine inteligente registra señales cerebrales y cardíacas del público para entender qué hace atractivas a las películas

Estudios publicados en Journal of Cognitive Neuroscience revelan que atención y conexión emocional en el cine se reflejan en la sincronización cardíaca y ocular entre asistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sala a oscuras, donde el silencio se ve interrumpido únicamente por el sonido envolvente de la proyección, una tecnología emergente comienza a registrar mucho más que la atención del público.

Según un informe de Smithsonian Magazine, cada latido, cada movimiento ocular y cada variación en la piel se transforman en datos que permiten analizar las respuestas físicas ante una historia, trasladando la experiencia cinematográfica, tradicionalmente asociada a la percepción subjetiva, a un terreno cuantificable basado en indicadores fisiológicos.

Este enfoque se desarrolla en el Reino Unido, donde investigadores de la Universidad de Bristol impulsan una sala experimental que combina exhibición audiovisual con análisis científico. El objetivo consiste en identificar con precisión biológica qué elementos captan el interés del espectador y de qué manera se configura su vínculo emocional con el contenido proyectado.

Un laboratorio dentro del cine

El proyecto, denominado Smart Cinema, convierte una sala con capacidad para 35 personas en un espacio de medición avanzada. El entorno integra un proyector láser de alta resolución y sistema de sonido Dolby Surround con tecnología especializada que permite registrar en tiempo real las respuestas físicas de los espectadores.

Investigadores de la Universidad de Bristol transforman una sala experimental del Reino Unido en un laboratorio que fusiona cine, neurociencias y entretenimiento altamente tecnológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos incluyen monitores de frecuencia cardíaca, auriculares de electroencefalografía (EEG) y cámaras infrarrojas que siguen los movimientos oculares.

A diferencia de las pruebas tradicionales, basadas en encuestas al concluir la función, este sistema permite captar reacciones inmediatas. La tecnología mide variables como la temperatura corporal, la actividad cerebral y la conductividad de la piel, todos indicadores asociados a la emoción y la atención.

El neuropsicólogo Iain Gilchrist explicó el alcance a The Times: “Esos métodos [antiguos] tienen su valor, pero siempre se basan en la memoria”.

Además, enfatizó que “con esta tecnología de cine inteligente y estos métodos, no hay que arriesgarse a estrenar algo y esperar que funcione. Se puede obtener información real del público, momento a momento, sobre cómo reacciona y luego realizar cambios antes del estreno. Y creemos que eso podría aportar un valor real”.

Qué revelan los datos biométricos

El avance del sistema se sustenta en investigaciones previas. Un estudio publicado en la revista Journal of Cognitive Neuroscience, publicación académica de referencia, analizó el comportamiento de 40 personas expuestas a fragmentos audiovisuales de diferentes géneros. Durante las pruebas, los investigadores recopilaron datos fisiológicos para identificar patrones comunes.

El sistema Smart Cinema utiliza monitores de frecuencia cardíaca, EEG y cámaras infrarrojas para registrar variables fisiológicas vinculadas a emoción y atención del espectador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados evidenciaron que la atención y la implicación emocional se relacionan con la sincronización de la frecuencia cardíaca y la dirección de la mirada entre los espectadores. Ese vínculo no se encontró en la comprensión narrativa, lo que plantea que comprender una historia y reaccionar emocionalmente no obedecen a los mismos mecanismos.

En el artículo académico, los autores señalaron que a pesar de la importancia y la omnipresencia de la narración de historias, se sabe relativamente poco sobre los mecanismos neurocognitivos mediante los cuales los medios narrativos captan y mantienen nuestra atención.

Primeras pruebas con público

El cortometraje de ciencia ficción RENO inauguró el uso de la sala experimental. La obra, centrada en la relación entre humanos e inteligencia artificial, se proyectó ante una audiencia cercana a las 200 personas en distintas funciones.

La tecnología biométrica del proyecto Smart Cinema mide en tiempo real reacciones físicas como latidos, mirada y la conductividad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director, Rob Hifle, remarcó: “No se trata solo de perfeccionar la película; también se trata de conectar con los espectadores y comprender sus reacciones. Esta experiencia, sin duda, influirá en el montaje final de maneras que aún no puedo imaginar”.

El acceso a datos en tiempo real habilita herramientas que pueden incidir en la edición, el ritmo narrativo o la construcción de escenas concretas.

Entre el análisis y el escepticismo

El uso de métricas biométricas en la industria audiovisual genera interés, aunque también despierta cuestionamientos. La investigadora de medios y profesora, Amanda Lotz, aportó una mirada crítica en diálogo con The Guardian: “La narración original prioriza la técnica y la historia, no una fórmula como ‘el 50% de los espectadores analizados quieren X’”.

Mientras especialistas advirtieron sobre el riesgo de reducir la creatividad a datos cuantificables, los impulsores del proyecto defienden que la herramienta amplía las posibilidades de análisis sin reemplazar el criterio artístico.

Además del cine, los investigadores visualizan aplicaciones para la música en vivo y la publicidad, donde comprender la respuesta emocional del público también resulta relevante.