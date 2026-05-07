Andrea Chávez afirma que Maru Campos ha presentado 30 denuncias en su contra para que no pueda contender por Chihuahua

Andrea Chávez acusó a la gobernadora y al Instituto Electoral local de intentar inhabilitar su candidatura a la gubernatura de Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrea Chávez, aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Morena, afirmó este 6 de mayo que el Tribunal Electoral local revocó medidas cautelares que le exigían retirar lonas de apoyo colocadas por doce ciudadanos en domicilios particulares.

Chávez acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y a personas aliadas en el Instituto Estatal Electoral de intentar, sin éxito, inhabilitarla para impedir su eventual candidatura.

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Según la misma Chávez en sus redes sociales, en los últimos tres años se han presentado 30 denuncias en su contra, lo que la morenista explica porque están “aterrados, porque traen las mismas encuestas que nosotros y solo les queda la esperanza de ganar en la mesa lo que no podrán ganar en las urnas.”

Andrea Chávez señala presuntos actos de proselitismo político de funcionarios del estado

Andrea Chávez afirma que funcionarios mantienen propaganda oficial, mientras ella renunció a su cargo para enfocarse en su precandidatura. Crédito: Cuartoscuro | Andrea Chávez

La morenista destacó que, mientras funcionarios públicos mantienen anuncios espectaculares “por todo el estado” usando recursos oficiales, ella carece de este tipo de propaganda y aseguró que renunció a su cargo y salario como senadora para enfocarse en sus actividades de precandidatura.

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Chávez sostuvo que permanecen “invictos” y que la “guerra sucia” se intensificará rumbo a la designación de candidatura para 2027.

“La buena noticia es que continuamos invictos y hoy el Tribunal Electoral local revocó las absurdas medidas cautelares”, expresó Chávez en el video publicado este 6 de mayo.

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Agregó en sus redes sociales: “Fruto de su desesperación, la Gobernadora de Chihuahua y sus secuaces han presentado 30 denuncias contra mí, buscando bajarme a la mala de la Gubernatura de 2027. Pero hoy les ganamos nuevamente en tribunales, así como les ganaremos en las urnas el próximo verano.”

Chávez concluyó que esta resolución representa una “pequeña victoria” que anticipa posibles triunfos para el “pueblo de Chihuahua”, e hizo un llamado a la unidad entre simpatizantes.

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Ariadna Montiel, presidenta de Morena, acusa a Maru Campos de traición a la patria

Maru Campos defiende que los operativos en Chihuahua buscan frenar la producción y distribución de drogas en la entidad. (Crédito; X@MaruCampos_G)

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de difundir información falsa sobre un reciente operativo de seguridad en el estado, y calificó como “traición a la patria” la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.

Montiel sostuvo en redes sociales que el caso bajo investigación no implica únicamente el desmantelamiento de un laboratorio de drogas, y advirtió que la posible participación de agentes extranjeros podría constituir una violación a la soberanía nacional.

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En un contexto de indagatorias federales y de tensión entre autoridades locales y federales, la dirigente de Morena pidió que la situación sea esclarecida por las instituciones competentes.

Por su parte, Maru Campos defendió la actuación de su gobierno ante medios locales y argumentó que los operativos en el estado buscan frenar la producción y distribución de drogas. La mandataria afirmó que su administración ha actuado con base en la protección de la población” y sostuvo que responderán a cualquier requerimiento oficial de información.

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A su vez, Maru Campos cuestionó el trato que reciben las entidades estatales por parte del gobierno federal en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, luego de que se presentaran acusaciones en Estados Unidos que vinculan a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, con la facción de Los Chapitos.