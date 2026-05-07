Qué es el Niño y qué probabilidad hay de que llegue a México en 2026

Un El Niño intenso provoca anomalías negativas de precipitación en la mayor parte del territorio nacional, sobre todo en verano y otoño, lo que puede derivar en sequía severa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno, conocido como El Niño – Oscilación del Sur (ENOS), es un patrón oceánico-atmosférico de variabilidad natural que ocurre a lo largo del Pacífico Ecuatorial y provoca cambios bruscos de temperatura.

Se caracteriza por el cambio de la temperatura superficial del océano y en la circulación de los vientos alisios.

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Según el SMN, ENOS no presenta una periodicidad fija, sino que aparece en ciclos irregulares de entre dos y siete años.

El fenómeno puede manifestarse en tres fases distintas: Neutral, fría o La Niña, y cálida o El Niño.

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La aparición de un evento El Niño puede modificar de forma considerable los patrones de precipitación y temperatura en México siendo en los casos más graves responsable de sequías e inundaciones.

La magnitud y la distribución de estos cambios dependen tanto de la intensidad del fenómeno como de la región afectada dentro del país.

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Durante la primavera de 2026, la vigilancia sobre el fenómeno El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) se ha mantenido por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como el Centro de Predicción Climática de la NOAA y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI).

Hasta la fecha de mayo 2026 el país ha enfrentado ondas de calor seguidas de frentes fríos de manera intermitente.

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Probabilidad del fenómeno del Niño en 2026

Según el aviso oficial del SMN emitido en abril de 2026, las condiciones neutrales del ENOS se mantendrán hasta abril-junio de 2026 con una probabilidad del 80%, es decir, hay una alta probabilidad de que el fenómeno aún no se presente.

Sin embargo, para el periodo de mayo a julio de 2026, existe una probabilidad del 61 % de que se desarrolle El Niño y persista hasta finales del año, esto significa que hay más de un 50% de probabilidades de enfrentar el fenómeno en el país.

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El pronóstico se fundamenta en modelos climáticos y datos observacionales que muestran un incremento en la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial.

Impactos históricos y patrones asociados a El Niño en México

Durante el verano, pueden darse condiciones más húmedas en el centro y sur del país. En otoño e invierno, el norte y noroeste tienden a registrar lluvias por debajo del promedio, mientras el centro y sur permanecen húmedos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, los impactos de El Niño varían según la intensidad del evento. Cuando se presenta un El Niño débil, la primavera suele mantener condiciones de precipitación normales, salvo excepciones en la Península de Yucatán.

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Durante el verano, pueden darse condiciones más húmedas en el centro y sur del país. En otoño e invierno, el norte y noroeste tienden a registrar lluvias por debajo del promedio, mientras el centro y sur permanecen húmedos.

En caso de un evento moderado, se han observado anomalías positivas de precipitación en el oeste y norte durante la primavera, así como condiciones húmedas en el noreste, centro y sur en verano.

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La Península de Yucatán puede experimentar sequía en esa misma estación. En invierno, regiones del noroeste, occidente y algunas zonas de Veracruz muestran precipitaciones menores a las habituales.

Un El Niño intenso provoca anomalías negativas de precipitación en la mayor parte del territorio nacional, sobre todo en verano y otoño, lo que puede derivar en sequía severa.

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No obstante, algunas áreas de Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el norte de Chiapas pueden registrar condiciones más húmedas en estos periodos.

Estatus actual del Niño y transición climática en 2026

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que, hasta abril de 2026, predominaron anomalías negativas de temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical, reflejando la reciente fase La Niña observada entre agosto de 2025 y febrero de 2026.

A partir de marzo, se detectó una transición hacia condiciones neutrales, con incrementos positivos en la temperatura superficial en la región ecuatorial central.

Los valores promedio de las anomalías de temperatura al 13 de abril de 2026 fueron 0,2 °C en la región Niño 4, -0,3 °C en la región Niño 3.4, -0,2 °C en la región Niño 3 y 1,0 °C en la región Niño 1+2, de acuerdo con mediciones de la NOAA. Estos datos confirman el fin de La Niña y la posible evolución hacia una fase cálida, lo que justifica la vigilancia constante del desarrollo de El Niño para el segundo semestre de 2026.