Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de mentir y habla de “traición a la patria”

Ariadna Montiel contra Maru Campos.

La tensión política entre Morena y el gobierno de Chihuahua se intensificó luego de que Ariadna Montiel Reyes señalara que la gobernadora María Eugenia Campos Galván difundió información incorrecta sobre un operativo de seguridad en la entidad.

Las declaraciones se dan en medio de investigaciones federales y cuestionamientos por la presunta participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

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Morena cuestiona versión oficial sobre operativo en Chihuahua

A través de redes sociales, Montiel sostuvo que la investigación en Chihuahua no se centra en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas, al destacar que este tipo de acciones se realizan de manera recurrente en el país.

En ese sentido, planteó que el foco del caso sería otro y apuntó a la posible intervención de agentes extranjeros, lo cual —dijo— podría implicar violaciones a la soberanía nacional.

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Comunicado de Ariadna Montiel.

La dirigente de Morena también consideró que estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes, en un contexto en el que el tema de seguridad y cooperación internacional ha generado debate público.

Maru Campos defiende acciones de su gobierno

Previamente, la gobernadora de Chihuahua defendió la actuación de su administración al asegurar que el objetivo de los operativos ha sido frenar la producción y distribución de drogas.

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En declaraciones a medios, afirmó que existe una narrativa que cuestiona estas acciones, mientras que otros casos reciben respaldo político.

(Crédito; X@MaruCampos_G)

Campos reiteró su llamado a que la ciudadanía valore el desempeño de los gobiernos y sostuvo que su administración ha actuado con base en la protección de la población.

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También indicó que su equipo responderá a los requerimientos de información en curso.

FGR investiga operativo en la Sierra del Pinal

En este contexto, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el operativo realizado en la Sierra del Pinal, en el que murieron dos agentes estadounidenses.

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La dependencia solicitó información a decenas de personas que participaron en las acciones, con el objetivo de esclarecer los hechos.

El video aborda los avances de las averiguaciones sobre el caso de la muerte de agentes estadounidenses, aparentemente ligados al hallazgo de un laboratorio clandestino en Chihuahua.

El caso ha abierto cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como sobre el alcance de las investigaciones en materia de seguridad.

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Debate por posible presencia de agentes extranjeros

Uno de los puntos centrales de la controversia es la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en el operativo.

La información se hizo pública tras un accidente ocurrido el pasado 19 de abril, lo que derivó en un debate sobre los límites de la colaboración internacional y el respeto al marco constitucional.

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A partir de estos hechos, legisladores han expresado posturas encontradas: mientras algunos señalan posibles irregularidades, otros han respaldado las acciones del gobierno estatal en el combate al crimen organizado.

Caso Rocha Moya entra al debate político

Las menciones a Rubén Rocha Moya han ampliado el alcance del conflicto político, sumando un nuevo frente de discusión nacional.

En sus declaraciones, la gobernadora también hizo referencia a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, en un contexto en el que su situación ha sido mencionada en la discusión pública.

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El mandatario sinaloense ha sido objeto de investigaciones y cuestionamientos recientes, lo que incluso derivó en su solicitud de licencia al cargo mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.

Señalamientos en torno a Rocha Moya en el contexto reciente:

Investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos

Cuestionamientos sobre su gestión en materia de seguridad

Solicitud de licencia al cargo en medio de las indagatorias

Referencias a su caso dentro del debate político nacional

El intercambio de posturas refleja un escenario de creciente polarización política, donde los temas de seguridad, legalidad y cooperación internacional han cobrado relevancia en la agenda pública.

Las investigaciones en curso serán clave para determinar responsabilidades y clarificar los hechos.