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INE rechaza solicitud de Morena contra la coalición PRI-UDC en Coahuila rumbo a elección local

El organismo electoral determinó que el spot denunciado no incumple la legislación electoral rumbo a los comicios del 7 de junio

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Ine rechaza acusaciones de Morena.
Ine rechaza acusaciones de Morena.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la solicitud presentada por Morena para retirar un promocional de la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, integrada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), en el marco del Proceso Electoral Local 2026 en Coahuila.

El recurso fue interpuesto por Morena tras la difusión del spot “Sandra Sierra Diputada” en radio y televisión, al considerar que el mensaje no identificaba claramente a la candidata como integrante de la coalición, lo que —según el partido guinda— podría generar confusión entre el electorado.

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Sin embargo, el INE determinó por unanimidad que no existía obligación legal de mencionar expresamente a la alianza en el promocional, ya que la candidatura fue registrada únicamente por la UDC bajo el principio de Representación Proporcional (RP), y no como parte de las candidaturas de Mayoría Relativa (MR) postuladas por la coalición.

INE concluye que spot no viola la legislación electoral

La Comisión de Quejas explicó que, tras una revisión preliminar, no se encontraron elementos suficientes para ordenar el retiro inmediato del material propagandístico.

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Comunicado oficial del INE.
Comunicado oficial del INE.

Además, el organismo electoral también rechazó la solicitud de tutela preventiva promovida por Morena, al considerar que se trataba de hechos futuros de realización incierta y sin pruebas suficientes para acreditar una posible vulneración a la normativa electoral.

Con ello, el spot podrá continuar transmitiéndose durante el proceso de campañas rumbo a la renovación del Congreso Local de Coahuila.

PRI y UDC arrancan campañas rumbo al Congreso de Coahuila

Mientras se resolvía la controversia, los candidatos de la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad” iniciaron formalmente sus campañas desde el primer minuto del martes 5 de mayo.

Coalición PRI-UDC inicia actividades para las elecciones de este año.
Coalición PRI-UDC inicia actividades para las elecciones de este año.

La alianza conformada por PRI y UDC competirá en las elecciones del próximo 7 de junio, cuando se renovará el Congreso Local de Coahuila.

En Torreón, el dirigente municipal priista Fernando Villarreal Cuéllar aseguró que, pese al histórico abstencionismo en elecciones legislativas, esperan una participación ciudadana superior al 50 por ciento.

Entre las principales propuestas presentadas por los candidatos destacan temas relacionados con seguridad, salud mental, desarrollo económico, infraestructura hidráulica y fortalecimiento regional de La Laguna.

IEC avaló previamente ajustes a la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”

Semanas antes del inicio de campañas, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó modificaciones al convenio de coalición entre PRI y UDC.

Avalan ajustes de la alianza.
Avalan ajustes de la alianza.

Los ajustes incluyeron cambios en el siglado partidista y en la integración del órgano estatal encargado de la administración de la alianza electoral.

Asimismo, el IEC avaló enviar al INE una propuesta para incorporar nuevas áreas técnicas relacionadas con Sistemas e Igualdad de Género dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el objetivo de fortalecer la operación de los procesos electorales y las políticas de inclusión.

PRI defiende continuidad de estrategia de seguridad en Coahuila

Durante el arranque de campañas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la coalición buscará mantener el modelo de seguridad implementado en Coahuila.

A través de redes sociales, el líder priista afirmó que el estado ha mostrado resultados en materia de seguridad y estabilidad, además de reiterar su rechazo a la llegada de Morena al gobierno estatal.

Alito Moreno defiende la alianza.
Alito Moreno defiende la alianza.

Por su parte, la alianza PRI-UDC sostiene que su estrategia electoral busca consolidar proyectos enfocados en seguridad, bienestar social y desarrollo económico en distintas regiones de la entidad.

Candidatos de la alianza PRI-UDC en La Laguna

  • Ximena Villarreal Blake competirá por el Distrito 8.
  • Verónica Martínez García buscará la diputación del Distrito 9.
  • Felipe González Miranda contenderá por el Distrito 10.
  • Héctor Hugo Dávila Prado participará en el Distrito 11.
  • Cristina Amezcua González fue registrada por el Distrito 4.
  • Sol María Luna Adame contenderá por el Distrito 7.

Finalmente, el proceso electoral en Coahuila continúa avanzando en medio de señalamientos, alianzas políticas y el arranque de campañas rumbo a la renovación del Congreso local.

Mientras el INE descartó aplicar medidas cautelares contra la coalición PRI-UDC, los partidos mantienen sus estrategias para buscar el respaldo ciudadano de cara a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

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