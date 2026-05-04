México

Terminal 2 del AICM reabre los pisos 1 y 2 del estacionamiento tras remodelación

Esta medida forma parte de un plan integral de rehabilitación de infraestructura de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026

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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa con su proceso de modernización y anunció la reapertura de los pisos 1 y 2 del estacionamiento de la Terminal 2, luego de concluir trabajos de remodelación que buscan mejorar la movilidad y la experiencia de los usuarios.

Esta medida forma parte de un plan integral de rehabilitación de infraestructura en la terminal aérea capitalina, impulsado ante la alta demanda operativa y de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026.

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Reapertura gradual del estacionamiento en la Terminal 2

La reapertura de los niveles 1 y 2 se suma a la habilitación previa de los pisos 3 y 4 del estacionamiento, que ya operaban con normalidad desde abril, con un total de 709 espacios disponibles para autos, motocicletas y vehículos eléctricos.

Con ello, el estacionamiento de la Terminal 2 del AICM avanza hacia su funcionamiento total tras meses de trabajos de mantenimiento y modernización.

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Las autoridades del AICM detallaron que los espacios fueron renovados para optimizar su uso, mejorar la circulación interna y reducir los tiempos de espera de los usuarios.

Mejoras tecnológicas y de acceso

Como parte de la remodelación del estacionamiento, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas, como sistemas de pago digital mediante aplicación móvil, lo que permite agilizar la salida sin necesidad de efectivo.

Además, se realizaron ajustes en la infraestructura vial de acceso a la Terminal 2, incluyendo la ampliación de carriles en la zona de la glorieta, con el objetivo de disminuir la saturación vehicular, uno de los principales problemas en esta área del AICM.

Obras para reducir saturación en el AICM

Los trabajos en el estacionamiento de la Terminal 2 forman parte de una estrategia más amplia del AICM para enfrentar la alta afluencia de pasajeros y mejorar la operación aeroportuaria.

Desde inicios de 2026, se han implementado diversas acciones como:

  • Habilitación de estacionamientos alternos
  • Nuevas zonas con más cajones disponibles
  • Transporte gratuito hacia las terminales
  • Reconfiguración de accesos viales

Estas medidas buscan mitigar los efectos de las obras de remodelación y garantizar el flujo constante de usuarios, en uno de los aeropuertos más saturados de México.

Recomendaciones para usuarios del AICM

Ante la reapertura parcial del estacionamiento y los trabajos aún en curso, el AICM recomienda a los pasajeros:

  • Llegar con anticipación
  • Utilizar el pago digital del estacionamiento
  • Considerar transporte público o estacionamientos alternos

El estacionamiento de la Terminal 2 del AICM opera las 24 horas del día, los 365 días del año, con tarifas por tiempo de permanencia y servicios para distintos tipos de vehículos.

Modernización del AICM rumbo a 2026

Las obras en la Terminal 2 del AICM forman parte de un paquete de inversión más amplio para renovar instalaciones, mejorar la experiencia del usuario y responder al incremento en la demanda aérea.

La reapertura de los pisos 1 y 2 del estacionamiento representa un paso más en este proceso de modernización del AICM, con el objetivo de recuperar la capacidad total del servicio y reducir los problemas de congestionamiento vehicular en una de las terminales más transitadas del país.

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