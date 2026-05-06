México

¿Qué le pasó a Paco Web? Tiktoker pide apoyo para cirugía y trasplante de riñón

Ante este panorama, el creador digital lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta de 2 millones de pesos

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El creador de contenido Paco Web aparece en un video desde un interior. Viste una camisa de rayas azules y lleva gafas y barba. Se observa un estante con figuras de colección detrás de él. En el material audiovisual, Paco Web solicita apoyo para costear cirugías y un trasplante de riñón. Este video constituye un mensaje personal.

El creador de contenido Francisco Chávez, identificado como Paco Web, informó que enfrenta una enfermedad renal grave y solicitó apoyo económico para cubrir un proceso médico complejo que incluye cirugías y un trasplante.

“La enfermedad me echó a perder los riñones”

En un video publicado en TikTok, el influencer explicó su diagnóstico: “Tengo una enfermedad crónico degenerativa que se llama poliquistosis renal y esta que va a suceder conmigo, que ya me echó a perder los riñones. Así de fácil”.

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De acuerdo con su testimonio, el tratamiento contempla una intervención inicial para retirar ambos riñones. “Necesito primero una cirugía de nefrectomía de ambos riñones. Me tienen que quitar los dos riñones”, detalló. Posteriormente, deberá someterse a diálisis durante varios meses antes de ingresar a la lista de espera para un trasplante.

El propio creador describió el proceso como largo y costoso: “Voy a tener que estar sujeto a varias cirugías, a tratamientos y va a ser un tiempo pesado y difícil”. También confirmó que la primera operación está prevista para mediados de mayo.

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En un video publicado en TikTok, el influencer explicó su diagnóstico
En un video publicado en TikTok, el influencer explicó su diagnóstico. TikTok

Solicita donaciones

Ante este panorama, lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta de 2 millones de pesos. Hasta el 5 de mayo, el monto reunido supera los 881 mil pesos, según datos compartidos en la iniciativa titulada Cirugías para Pacoweb.

En la descripción de la campaña, reiteró la gravedad de su situación: “En unos días comenzaré una etapa de cirugías complicadas (…) posteriormente estaré en recuperación y diálisis por aproximadamente tres meses y después (…) en espera de una donación de un riñón”.

El tiktoker también apeló a su comunidad para difundir su caso: “Si pueden compartirlo, si pueden hacerlo llegar a alguien, eso me ayudaría mucho también”.

Un referente en TikTok

Paco Web cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido sobre ciberseguridad, tecnología y marketing digital. Su estilo didáctico y su frase “¡Vamos a testearlo!” lo posicionaron como referente en temas de seguridad en internet.

En el mensaje, el creador subrayó su motivación personal: “Tengo dos hijos por los cuales seguir echándole ganas (…) no es como que una opción el darme por vencido en esto”.

¿Qué es la poliquistosis renal?

La poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria que provoca la formación de múltiples quistes en los riñones, lo que puede derivar en insuficiencia renal y la necesidad de tratamientos sustitutivos como la diálisis o el trasplante.

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