Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

La gobernadora de Chihuahua declaró su descontento a medios de comunicación en medio de un evento. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó una crítica contra el movimiento de la cuarta transformación luego de cuestionamientos de medios de comunicación tras el evento por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla este 5 de mayo.

La mandataria hizo referencia a la reciente acusación en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y cuestionó un supuesto trato diferenciado hacia su administración.

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Cabe señalar que el gobierno de Maru está en la polémica desde el pasado 19 de abril, cuando un accidente automovilístico destapó lo que podría ser un caso de injerencia extranjera por presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) realizando operativos contra el narco junto a elementos de la Fiscalía General de Chihuahua.

En su declaración, Campos Galván señaló: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio y evitar que la droga llegue a las familias, a niñas y a niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, refiriéndose al trato que ha recibido Rocha.

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La mandataria estatal reiteró su postura y dijo que: “hay que irnos enterando de quién es quién”.

Caso Rocha Moya y acusaciones en Estados Unidos

El pasado 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra 10 personas, incluyendo funcionarios públicos y exservidores de Sinaloa. Entre los señalados destaca Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a quien se le acusa de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios habrían facilitado operaciones del grupo criminal en la región.

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El señalamiento internacional ocurre en un contexto de tensión en la agenda de seguridad con Estados Unidos. El 19 de abril fallecieron dos ciudadanos estadounidenses que, de acuerdo con versiones extraoficiales, eran agentes de la CIA y participaban en operativos conjuntos con elementos de la fiscalía de Chihuahua para el desmantelamiento de narcolaboratorios en la zona serrana del estado.

Polémica por agentes de la CIA en operativo de Chihuahua: persisten dudas legales. (Infobae/Jenifer Nava)

Además, en sus declaraciones a medios de comunicación de este 5 de mayo, Campos Galván sostuvo que los mexicanos, y en particular los chihuahuenses, cuentan con una amplia experiencia en luchas democráticas a lo largo de las décadas.

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(Crédito; X@MaruCampos_G)

Expresó que la sociedad sabe identificar el actuar de los gobernantes y distinguir los sistemas de gobernanza realmente humanistas.

Asimismo, insistió en que los hechos son los que permiten aclarar cualquier duda.

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