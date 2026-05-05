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La emotiva despedida de Julio César Chávez a Eduardo Lamazón tras su fallecimiento: “Gracias por estar conmigo”

“Don Lama, Lamita” murió el 4 de mayo y las celebridades del boxeo se despidieron de él, el ex campeón mundial expresó el cariño que le tenía al narrador

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Julio César Chávez dedicó una emotiva despedida a Eduardo "Don Lama" Lamazón tras su fallecimiento (Cortesía TV Azteca)
Julio César Chávez dedicó una emotiva despedida a Eduardo "Don Lama" Lamazón tras su fallecimiento (Cortesía TV Azteca)

La muerte de Eduardo Lamazón representó una pérdida para el periodismo deportivo y el boxeo. El cronista, reconocido por su voz e influencia en generaciones de aficionados, falleció a los 69 años el lunes 4 de mayo. La noticia impactó tanto a aficionados como a quienes trabajaron con él.

Una de las despedidas más emotivas se trató de la de Julio César Chávez González, el gran campeón mexicano participó por varios años en las transmisiones de Box Azteca junto a Don Lama, Carlos Zar Aguilar y demás comentaristas.

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En cuanto el pugilista retirado se enteró del fallecimiento de su amigo, en redes sociales compartió una emotiva despedida, recordó las transmisiones que compartieron en La Casa del Boxeo y las anécdotas compartidas.

Eduardo "Don Lama" Lamazón fue amante de la literatura, los vinos y el boxeo (IG/ @eduardo_lamazon_don_lama)
Eduardo "Don Lama" Lamazón fue amante de la literatura, los vinos y el boxeo (IG/ @eduardo_lamazon_don_lama)

Así se despidió Julio César Chávez de “Don Lama” Lamazón

El exboxeador Julio César Chávez expresó un profundo mensaje tras la muerte de Eduardo Lamazón, lo compartió en sus redes sociales oficiales y destacó el vacío que dejará en el mundo del boxeo.

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Hoy el boxeo se queda en silencio. Se ha apagado una de las voces más sabias, elegantes y honestas que han existido, pero para mí, se ha ido mucho más que un colega: se ha ido un hermano del alma”, manifestó Chávez, lo que reflejó el impacto personal y profesional de la pérdida.

El Señor Nocaut recordó sus primeros encuentros con Lamazón, a quien conoció cuando este se desempeñaba como secretario de José Sulaimán en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Julio César subrayó la lealtad inquebrantable de Don Lama Lamazón y cómo, con el paso de los años, la relación profesional evolucionó hasta convertirse en una amistad profunda durante su trabajo conjunto en Azteca Deportes.

Julio César Chávez se despidió de Eduardo "Don Lama" Lamazón con emotivo mensaje (IG/ @jcchavez115)
Julio César Chávez se despidió de Eduardo "Don Lama" Lamazón con emotivo mensaje (IG/ @jcchavez115)

En su mensaje, Chávez agradeció a “Lamita” por su comprensión única del sacrificio de los boxeadores y resaltó la importancia de la “Tarjeta Lamazón”, herramienta con la que Lamazón no solo puntuaba los combates, sino que también hacía justicia al esfuerzo de los pugilistas.

Gracias por estar conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Por tus consejos, por tus risas y por esa dignidad que mantuviste hasta el último round”, declaró Chávez, describiendo el apoyo constante de Lamazón a lo largo de los años.

El mensaje concluyó con una despedida cargada de emotividad: “Me quedo con este abrazo y con la satisfacción de haberte dicho siempre cuánto te quería. El conteo de protección ha terminado para ti, mi querido Don Lama, y hoy te levantan la mano en el cielo como el gran campeón de la vida que fuiste. Descansa en paz, amigo mío. ¡Te voy a extrañar mucho!”, finalizó Chávez González.

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