Piden hasta 15 años de cárcel para Roxana “N” por la muerte accidental de su hijo dentro de un auto en Mexicali

Esta acuarela conmovedora, con el rostro del niño Vicente difuminado para proteger su identidad, simboliza el duelo y la esperanza con un listón negro y una paloma blanca en el contexto del caso Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Baja California anunció que buscará una condena de hasta 15 años de prisión para Roxana “N”, acusada de la muerte de su hijo Vicente, de tres años, quien fue localizado sin vida tras pasar más de doce horas en un automóvil cerrado en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali.

En conferencia de prensa, la titular María Elena Andrade Ramírez, afirmó en conferencia que la madre enfrenta un proceso penal por homicidio por omisión impropia con dolo eventual y permanece internada en el Cereso de Mexicali en espera de audiencia.

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“La fiscalía va a pedir la pena máxima en su oportunidad”, dijo Andrade Ramírez, refiriéndose a las 15 años que están estipulados como máxima sentencia por ese delito.

Además, las autoridades confirmaron que Roxana “N” tenía la custodia del niño y sí se encontró alcohol en su sangre.

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Fiscalía sostiene que la madre actuó en estado de alerta y bajo el efecto de alcohol

La noche del primero de mayo del 2026, Roxana “N” acudió a una fiesta acompañada de su hijo. Se retiró alrededor de las veintitrés horas y, según la investigación, había consumido bebidas alcohólicas.

Andrade Ramírez relató que la madre estacionó su camioneta Captiva negra frente a su domicilio y descendió, dejando al menor en el asiento trasero, asegurado en la silla infantil y “cerrando el vehículo, el niño permaneció en el vehículo, arriba de la sillita, amarrado o asegurado o atado como va el cordón de seguridad”.

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La Fiscalía de Baja California busca 15 años de cárcel para Roxana "N", acusada de homicidio por omisión impropia tras la muerte de su hijo de tres años, quien fue dejado en un auto cerrado por más de doce horas en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal detalló que la mujer permaneció dentro de la vivienda durante más de doce horas y no salió hasta la una y media de la madrugada del dos de mayo, cuando se reportó el incidente al C5.

Para entonces, el menor ya no tenía signos vitales. “El vehículo estuvo por más de doce horas estacionado, cerrado, con el niño adentro, provocándose como causa de la muerte del pequeño golpe de calor”, explicó Andrade Ramírez.

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Dictamen médico confirmó alcohol y se acreditó la custodia materna

Un dictamen médico estableció la presencia de alcohol en la muestra biológica de Roxana “N”. Andrade Ramírez confirmó que la madre tenía la custodia exclusiva del menor en ese momento, aunque existían antecedentes de conflicto y diligencias previas por diferencias con el padre.

La fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez explicó que la madre del menor fallecido era quien tenía la custodia.

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Detalló que el estado de ebriedad de Roxana “N” fue determinante para la acusación, pero señaló que no fue el único elemento considerado. Andrade Ramírez precisó que existen otros actos cometidos por la imputada durante el lapso comprendido entre las once de la noche y la una y media de la madrugada, aunque se reservó los detalles porque estos serán presentados ante el juez durante la audiencia.

Roxana "N" está presa en el penal de Mexicali- Crédito: Redes Sociales

La titular de la fiscalía subrayó que la acusación de dolo eventual no significa que la madre haya tenido la intención directa de provocar la muerte de su hijo, sino que fue consciente del riesgo que sus acciones implicaban.

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Comparó la situación con la de una persona que decide ponerse en estado de ebriedad y conducir un vehículo, aceptando en su mente la posibilidad de causar un daño grave. Con esta explicación, Andrade Ramírez buscó dejar claro que el tipo penal no se basa en una intención explícita, sino en la aceptación del riesgo y la falta de acción para evitar el desenlace fatal.

Fiscalía descarta participación de terceros y anticipa solicitud de pena máxima

La fiscal general precisó que no existen elementos que vinculen a otras personas en el fallecimiento y que la madre era la única adulta presente con el menor ese día.

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“Al momento hay evidencia únicamente para la mamá, era la única que estuvo ahí. Claro que si durante el transcurso de la investigación surgiera algún otro dato, no hay obstáculo para investigar a cualquier persona”, explicó Andrade Ramírez.

Vehículo donde fue encontrado sin vida el niño Vicente. Crédito: Redes Sociales

Sobre la sanción, la funcionaria adelantó: “La fiscalía va a pedir la pena máxima en su oportunidad”, refiriéndose a los quince años de prisión que contempla la ley para este delito.

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“Vamos a tener mano dura y todo el peso de la ley, sobre todo cuando se trata de representar a un pequeño indefenso como víctima”, subrayó la fiscal.