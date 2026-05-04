Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a asesinatos

Agentes de seguridad detuvieron en Colima a Lorenzo “S”, un sujeto apodado El Chuky y quien es señalado en reportes preliminares como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención de dicho hombre fue informada por diversos medios de comunicación el 4 de mayo. Los primeros informes refieren que el sujeto fue detenido por elementos de seguridad estatales y federales en Manzanillo.
Es identificado como un objetivo relevante para las autoridades, toda vez que estaría ligado con actividades de homicidios, desaparición forzada y extorsión.
Se trata de un hombre originario de Michoacán, según detalló el periodista Carlos Jiménez, quien aseguró que en el operativo que derivó en el arresto del hombre participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de nivel federal.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
