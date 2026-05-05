Tenencia CDMX 2026: quién puede acceder al descuento total y hasta cuándo tienes para aprovecharlo

Quién puede acceder al descuento total y hasta cuándo tienes para aprovecharlo. Crédito: Cuartoscuro

Las autoridades de la Ciudad de México han comunicado la extensión de un programa que exime, bajo ciertas condiciones, del pago de la tenencia vehicular para quienes cumplan con los lineamientos establecidos.

La Secretaría de Administración y Finanzas ha reiterado que tales acciones forman parte de una estrategia de sostenibilidad financiera.

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El objetivo central es facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y alentar la regularización de trámites vehiculares, en un contexto donde la confianza ciudadana se refleja en la alta participación en estas campañas.

Reglas de acceso al subsidio total

El programa está dirigido a propietarios de vehículos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos, con impuestos incluidos.

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Esta actualización del límite permite que una gama más amplia de modelos, incluidos los de gama media y reciente, puedan ser considerados.

Motocicletas de hasta 250 mil pesos también acceden al beneficio, siempre que el titular sea una persona física o una organización sin fines de lucro.

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Para acceder a este apoyo, resulta imprescindible que el propietario del vehículo no tenga adeudos pendientes de tenencias anteriores ni multas de tránsito activas al momento de efectuar el trámite.

Según precisaron las autoridades, estos requisitos son estrictos y no contemplan excepciones, ya que el fin principal es incentivar la regularidad fiscal y la puntualidad en los pagos.

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El subsidio del 100% no implica que el trámite sea gratuito en su totalidad. Quienes sean elegibles solo deben cubrir el refrendo anual, que para 2026 asciende a 760 pesos.

Este pago es obligatorio y su cumplimiento es la condición básica para que el descuento se aplique automáticamente.

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Aunque el subsidio cubre la tenencia, los beneficiarios deben pagar el refrendo anual de 760 pesos en 2026. (Gob. Edomex)

Procedimiento y canales disponibles

El procedimiento para aprovechar el descuento ha sido diseñado para ser ágil y accesible.

Los contribuyentes pueden realizar el pago del refrendo en módulos presenciales, con un horario extendido de atención, así como en la página oficial de la Secretaría o a través de la aplicación móvil Tesorería.

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También existen kioscos y centros autorizados habilitados para este tipo de gestiones.

No se requiere ningún trámite adicional para acceder al subsidio, siempre que el sistema verifique en automático que se cumplen los requisitos.

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Por ello, se recomienda revisar el estatus de multas y adeudos antes de iniciar el proceso, ya que cualquier pendiente puede impedir que el beneficio se active.

Para quienes aún no han cumplido con esta obligación, la fecha límite es el 30 de junio de 2026.

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El periodo de prórroga, anunciado recientemente por la administración local, responde a la intención de dar mayor margen a los ciudadanos para regularizar su situación sin incurrir en pagos completos o sanciones.

El pago del refrendo puede realizarse en módulos presenciales, en línea o en kioscos autorizados, con amplias opciones de horario. Freepik

Impacto en la recaudación y el gasto público

Durante el primer trimestre de 2026, el programa permitió que más de 1.2 millones de contribuyentes regularizaran sus vehículos, según datos oficiales.

Esta participación se ha traducido en una recaudación superior a los 3 mil 577 millones de pesos, reflejando el efecto positivo de la medida en las finanzas locales.

El resultado ha permitido aumentar la inversión en rubros como infraestructura, movilidad y seguridad en las 16 alcaldías de la capital.

Además, la actualización del límite de valor de los vehículos ha ampliado la base de beneficiarios, en comparación con años previos en los que el umbral era considerablemente menor.

El fortalecimiento de la recaudación local evidencia la confianza de la ciudadanía y la efectividad de los incentivos fiscales como herramienta para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Cambios relevantes y advertencias para contribuyentes

En contraste con esquemas previos, donde el valor límite para acceder al subsidio se situaba en torno a los 150 mil pesos, el ajuste a 638 mil pesos representa una expansión relevante del programa.

Este cambio responde al encarecimiento de los vehículos y la necesidad de adaptar la política fiscal a las condiciones actuales del mercado.

Las autoridades insisten en que la oportunidad es única y limitada. Si el pago del refrendo no se realiza dentro del plazo establecido, el descuento se pierde y el contribuyente deberá cubrir la totalidad de la tenencia, calculada según el modelo y valor del automóvil. No se contemplan prórrogas adicionales para este beneficio.

El programa de subsidio total al pago vehicular 2026 detalla los requisitos para acceder al beneficio, los montos máximos de vehículos y motocicletas, así como la fecha límite del 30 de junio para el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación del plazo para el subsidio del 100% en la tenencia vehicular permite que más capitalinos regularicen su situación fiscal y eviten el pago completo del impuesto, siempre que el valor del vehículo y el estatus de sus obligaciones lo permitan.

La medida se consolida como una de las más relevantes en materia de política tributaria local, al tiempo que fortalece las finanzas públicas y la inversión en servicios comunitarios en la capital.