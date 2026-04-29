Verificación vehicular mayo 2026: últimos días para autos con estos engomados

Verificación vehicular Edomex 2.

En mayo de 2026, los Verificentros de la Ciudad de México interrumpen su actividad el viernes 1 debido al Día del Trabajo, lo que modifica la prestación del servicio y obliga a los conductores a planear con antelación sus trámites para evitar sanciones económicas y afectaciones sobre la circulación, según la información de la Secretaría del Medio Ambiente. La suspensión incide en quienes buscan verificar durante la última etapa del primer semestre del año, cuando coinciden vehículos con diferentes engomados y terminaciones de placa, y el incumplimiento puede generar multas superiores a los $3.000 o restricciones severas como la aplicación del Hoy No Circula.

La Sedema advierte que los Verificentros detienen operaciones únicamente el 1 de mayo. El sábado 2 de mayo reanudan el servicio en su horario normal, de 8:00 a 20:00 horas. Además, el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes permanecen cerradas tanto el 1 como el 5 de mayo; la primera retoma el trámite el lunes 4, y la segunda el miércoles 6, ambas con horario habitual de 9:00 a 14:00. La autoridad pide a los propietarios de automóviles con placas de la capital prever los tiempos y documentaciones, dado que la suspensión puede saturar la agenda de los siguientes días y afectar el cumplimiento oportuno del trámite.

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El Día del Trabajo es inhábil para Verificentros y áreas administrativas, por lo que las citas para verificación vehicular se retrasan; la Sedema pide a los automovilistas programar el trámite y evitar multas superiores a $3,000

Calendario oficial de verificación y costo de la multa

Durante mayo, la verificación vehicular sigue activa en la Ciudad de México y el Estado de México, con doble carga para los Verificentros: deben atender tanto a vehículos con engomado verde —terminaciones 1 y 2— que finalizan su periodo, como a coches con engomado azul —terminaciones 9 y 0— que apenas inician el plazo. La regulación exige verificar entre enero y junio a todos los autos de combustión interna registrados en ambas entidades, además de unidades foráneas que deciden verificar en la capital.

No completar el trámite dentro del periodo asignado implica dos efectos inmediatos: el pago de una multa superior a $3.000 y la imposición de restricciones de circulación que incluyen el programa Hoy No Circula. Después se debe cubrir la verificación extemporánea para regularizar la situación y poder regresar a la circulación libre.

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Las tarifas oficiales se mantienen sin cambio para 2026 y varían según el holograma obtenido. En el Estado de México, el costo va de poco más de $400 hasta casi $1.200 para el holograma doble cero. El esquema organizado por color de engomado y último dígito de placa distribuye la carga de verificaciones y permite mantener el control sobre las emisiones contaminantes en el semestre, de acuerdo con el calendario difundido por las autoridades.

Estas son las fechas oficiales para verificar vehículos en la CDMX y Estado de México Crédito Cuartoscuro

El Metro y los trámites administrativos también modifican su servicio

El Metro de la Ciudad de México operará el 1 de mayo bajo horario de día festivo, es decir, de 7:00 a 24:00 horas, confirmó el propio organismo en sus redes sociales. Esta modalidad busca atender la demanda de usuarios durante el día feriado sin interrumpir la movilidad en la capital.

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La Sedema aclara que toda la estructura administrativa vinculada a la verificación, incluidas la recepción de documentos y la atención en ventanilla, permanece inactiva los días marcados como inhábiles. Solo las áreas presenciales asignadas reanudan atención el lunes 4 de mayo, mientras que la Oficialía de Partes lo hace hasta el miércoles 6. Los horarios y fechas concretas se mantienen sin variación respecto al calendario anual.

(X/@MetroCDMX)

La saturación en Verificentros durante mayo responde tanto al cierre temporal como al arranque y cierre de periodos para diferentes engomados. El doble flujo de vehículos en verificación complica la obtención de citas y puede extender los tiempos de espera, por lo que los funcionarios recomiendan a los conductores cumplir con todos los requisitos y anticipar su cita para completar el proceso.

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La Secretaría del Medio Ambiente exhorta a quienes requieren verificar, especialmente durante días cercanos a puentes o fechas límite, a tomar todas las previsiones para evitar sanciones, gastos adicionales y restricciones de circulación asociadas al incumplimiento o al rezago en el trámite.