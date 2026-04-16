Más de 5 millones de contribuyentes cumplieron con la tenencia en el Edomex: se pueden regularizar adeudos

Tenencia 2026 CDMX (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que se logró una recaudación de 6 mil 037 millones de pesos en materia de control vehicular, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las finanzas públicas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Este resultado refleja el avance en la modernización administrativa y el impulso de políticas públicas con enfoque social, que buscan beneficiar directamente a millones de contribuyentes en la entidad.

Como parte de estas acciones, se concretó el reemplacamiento de 218 mil unidades, lo que contribuye a mantener actualizado el padrón vehicular del Estado de México. Este proceso es clave para mejorar la seguridad jurídica de los propietarios, así como para contar con un registro confiable que permita a las autoridades tener mayor control sobre los vehículos en circulación.

El reemplacamiento también se ha convertido en una herramienta fundamental para incentivar la regularización de automovilistas que presentan adeudos, al ofrecer beneficios fiscales atractivos.

Subsidio a la tenencia impulsa cumplimiento masivo

Reemplacamiento 2026 Edomex

Uno de los pilares de estos resultados es el subsidio a la tenencia vehicular, el cual permitió que más de 5.2 millones de contribuyentes cumplieran con el pago del refrendo 2026. Esta cifra consolida una política fiscal con sentido social, al reducir significativamente la carga económica para las familias mexiquenses.

Gracias a este esquema de apoyo, la Secretaría de Finanzas estima que se generó un ahorro total de 7 mil 094 millones de pesos, lo que representa un alivio importante para la economía de los hogares.

Este tipo de incentivos no solo favorece el bolsillo de la ciudadanía, sino que también fomentan una mayor cultura de cumplimiento voluntario.

Simplificación de trámites y digitalización, claves del éxito

Tenencia pago con tarjeta Edomex

Las autoridades destacaron que estos logros son resultado de una estrategia integral basada en la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la plataforma digital y una atención más cercana a la ciudadanía.

La digitalización de servicios ha permitido que los contribuyentes puedan realizar sus pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de trasladarse largas distancias, lo que ha incrementado la participación y el cumplimiento oportuno.

Asimismo, la mejora en los procesos administrativos ha reducido tiempos de espera y ha hecho más accesibles los servicios relacionados con el control vehicular.

Invitan a aprovechar descuentos y evitar multas

La Secretaría de Finanzas hizo un llamado a quienes aún no han realizado el pago de la tenencia o refrendo 2026, a hacerlo a la brevedad a través del Portal de Servicios al Contribuyente o en centros autorizados.

Además, recordó que continúan vigentes reducciones de hasta el 100 por ciento en tenencia y refrendo de ejercicios anteriores a 2024, siempre y cuando se realice el reemplacamiento.

Este programa representa una oportunidad para que los propietarios de vehículos regularicen su situación fiscal sin enfrentar cargas económicas adicionales.

Las autoridades subrayaron que cumplir en tiempo y forma permite evitar multas, recargos y posibles sanciones administrativas.

El gobierno estatal busca consolidar su política fiscal eficiente, moderna y orientada a mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses, al tiempo de fortalece la confianza en las instituciones públicas.