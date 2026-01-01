México

Descuentos fiscales en 2026: arrancan apoyos en predial, agua y tenencia

Los apoyos contemplan incentivos especiales para sectores vulnerables, que podrán acceder a estos esquemas durante todo el año

Los ciudadanos podrán obtener reducciones porcentuales y condonaciones al cumplir requisitos establecidos para anticipar pagos. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), anunció el inicio de beneficios fiscales que estarán vigentes durante los primeros meses de 2026.

Los apoyos abarcan tres rubros principales: predial, agua y tenencia vehicular, con descuentos que van desde reducciones porcentuales por pago anticipado hasta condonaciones totales para grupos vulnerables.

La Secretaría de Administración y Finanzas presentó nuevos incentivos tributarios que incluyen descuentos y condonaciones en impuestos locales, con el objetivo de fortalecer la economía familiar. (Secretaría de Administración y Finanzas)

La medida busca apoyar la economía familiar y, al mismo tiempo, mantener una política de finanzas públicas sanas, sustentables y transparentes.

Predial: descuentos y cuotas preferenciales

El pago del impuesto predial ofrecerá incentivos claros para quienes cumplan de manera anticipada. Durante enero y febrero de 2026 se aplicarán descuentos del 8% y 5% en el pago anual.

Grupos vulnerables y adultos mayores (60+):

  • Cuota fija de 68 pesos bimestrales para inmuebles habitacionales con valor catastral menor a 2,808,466 pesos.
  • 30% de descuento para propiedades que excedan ese valor.

Beneficiarios contemplados:

  • Jubilados y pensionados.
  • Viudas y huérfanos pensionados.
  • Madres solteras, mujeres separadas o divorciadas, jefas de hogar.
  • Personas con discapacidad permanente y adultos mayores sin ingresos fijos.
Las medidas contemplan cuotas preferenciales, rebajas y exenciones en servicios básicos, con la finalidad de aliviar la carga financiera. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia de estos apoyos se extiende durante todo el año, con requisitos de acreditación pertinentes ante las Administraciones Tributarias o Auxiliares.

Agua: reducción del 50% para grupos vulnerables

En el rubro de agua, se aplicará una reducción del 50% en la cuota bimestral por concepto de suministro. Este beneficio está dirigido a propietarios de inmuebles que pertenezcan a grupos vulnerables, tales como:

  • Adultos mayores sin ingresos fijos.
  • Madres solteras y jefas de hogar.
  • Pensionados y jubilados.
  • Personas con discapacidad permanente.
Las nuevas disposiciones fiscales establecen cuotas especiales y reducciones para adultos mayores, jubilados y personas en situación vulnerable. (Gobierno de la Ciudad de México)

La medida busca garantizar el acceso equitativo al servicio y aliviar la carga económica de quienes enfrentan mayores dificultades.

Tenencia: refrendo pagado, descuento garantizado

La política de tenencia vehicular mantiene el principio de “Refrendo pagado, descuento garantizado”.

Quienes cubran el pago del refrendo 2026 por $760 pesos entre el 1 de enero y el 31 de marzo obtendrán el 100% de descuento en la tenencia, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Ser personas físicas o morales sin fines de lucro.
  • No tener adeudos de tenencia de años anteriores.
  • Contar con tarjeta de circulación vigente o realizar el pago de renovación.
  • Que el valor del vehículo no exceda de $638,000 pesos (automóviles) o $250,000 pesos (motocicletas), incluido el IVA.

Este ajuste es relevante porque, por primera vez en 13 años, se actualizó el límite para exentar la tenencia, ampliando el beneficio a más contribuyentes.

Por primera vez en 13 años se actualiza el monto máximo para la exención total del pago de tenencia, permitiendo el acceso a este beneficio bajo nuevas condiciones. (Secretaría de Administración y Finanzas)

En este sentido, los descuentos fiscales 2026 representan un esfuerzo integral para apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento tributario.

Con más de 8,800 puntos de cobro disponibles, además de opciones digitales como la aplicación móvil Tesorería CDMX, la Ciudad de México reafirma su compromiso por ofrecer incentivos accesibles para todos los contribuyentes.

