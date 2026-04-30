Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

Acapulco figura entre las entidades con mayor incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional. (Crédito: Reuters)

El gobierno de Guerrero anunció la instalación de puestos de control en distintos puntos de Acapulco como parte de un reforzamiento de seguridad en el puerto, en un contexto marcado por la violencia atribuida a la disputa entre células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que los filtros de vigilancia serán colocados en zonas estratégicas del municipio con el objetivo de incrementar la presencia de corporaciones de seguridad y reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades ante incidentes en la ciudad.

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Aunque el funcionario no detalló cuántos puestos serán instalados ni en qué puntos específicos operarán, señaló que la medida forma parte de una estrategia coordinada con autoridades federales y municipales.

Continuos registros de homicidios dolosos, ataques armados y extorsiones

El anuncio ocurre mientras Acapulco mantiene una de las crisis de seguridad más persistentes de Guerrero, con registros continuos de homicidios dolosos, ataques armados, extorsiones y hechos de violencia relacionados con disputas territoriales entre grupos delictivos.

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De acuerdo con reportes de seguridad y análisis especializados, la violencia en el puerto está marcada por la presencia de células vinculadas al CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco, organización que durante años mantuvo influencia en la región y cuya fragmentación derivó en la formación de nuevas facciones locales.

Elementos del Ejército durante un patrullaje en el puerto de Acapulco, el 22 de febrero de 2026. (Crédito: Reuters)

La pugna entre estas estructuras criminales se concentra en el control de actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y otras economías ilegales en distintas colonias y zonas de actividad comercial del puerto.

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La situación ha derivado en despliegues recurrentes de fuerzas federales y estatales, así como en operativos de seguridad reforzados en corredores turísticos, avenidas principales y colonias con alta incidencia delictiva.

Acapulco, prioritario en materia de seguridad

Acapulco se mantiene además como uno de los municipios prioritarios en materia de seguridad dentro de Guerrero, entidad que de forma recurrente figura entre las de mayor incidencia de homicidios dolosos en el país.

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La instalación de puestos de control representa una nueva medida dentro de la estrategia de vigilancia desplegada en el puerto, aunque hasta el momento las autoridades estatales no han informado la fecha exacta en que comenzarán a operar ni cuánto tiempo permanecerán instalados.

El anuncio se produce en un momento en que la violencia en Acapulco continúa impactando tanto a zonas habitacionales como a sectores económicos clave del municipio, incluido el comercio y la actividad turística, en medio de un escenario de fragmentación criminal que ha complicado las condiciones de seguridad en el principal destino turístico de Guerrero.

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