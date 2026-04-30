Pemex reduce su deuda a 79 millones de dólares en el primer trimestre de 2026

Deuda de Pemex

La deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo una reducción de 79 mil millones de dólares durante el primer trimestre del año, marcando un nuevo mínimo desde 2014.

Este descenso, acompañado de mejoras en las condiciones de financiamiento, posibilitó una baja en el costo financiero del 13.4%, consolidando una gestión más disciplinada y eficiente.

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Asimismo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación (SNR) fue determinante para reducir la dependencia de combustibles importados, registrando una caída del 23.3 % en estas adquisiciones. Por otro lado, aumento en la capacidad de refinación, favoreciendo que las ventas internas crecieran un 4.2 %, lo que amplió la oferta energética local y avanzando hacia la autosuficiencia.

Durante los tres primeros meses del año, el organismo reportó una producción diaria de hidrocarburos líquidos de 1.652 mil barriles, superando en 38 mil barriles el registro del mismo lapso en 2025.

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Este incremento provino especialmente del desempeño de campos estratégicos como Maloob, Ixachi, Zaap, Ayatsil y Quesqui. En paralelo, la generación de gas natural alcanzó 3.925 millones de pies cúbicos diarios, con un alza de 423 millones, impulsada tanto por proyectos terrestres como por la recuperación del gas no asociado.

Avances operativos y comerciales en el primer trimestre

El periodo analizado evidenció mejoras relevantes en la producción y refinación de petróleo crudo. El SNR procesó 1.141 mil barriles diarios de crudo, lo que representó un aumento del 22.2 % frente al primer trimestre del año anterior. Destacó el rendimiento de las refinerías de Tula y Dos Bocas, así como la elaboración de petrolíferos se ubicó en 1.110 mil barriles diarios, con una proporción de 65,7 % de destilados de alto valor.

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Comunicado de Pemex. (X - @Pemex)

En el ámbito financiero, Pemex logró un EBITDA de 118 mil millones de pesos, con un margen del 32 %, superior al promedio sectorial del 23 %. Este resultado reflejó un uso más eficiente de los recursos y una mejora en la confiabilidad operativa. Además, la empresa volvió exitosamente al mercado local de capitales en febrero, con una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, la cual fue sobresuscrita 2,5 veces, estableciendo nuevas referencias y facilitando el acceso a financiamiento.

Mientras que la reducción del saldo de la deuda y el mejor perfil de vencimientos permitieron optimizar la estructura de capital. En suma, las medidas de manejo de pasivos y el entorno financiero favorable se tradujeron en menores costos y mayor solidez para la compañía.

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Bases para el crecimiento y la estabilidad futura

La integración de estos resultados permitió a la empresa mexicana consolidar las bases para la ejecución de proyectos estratégicos y garantizar una estabilidad financiera sostenida de cara al mediano plazo. La disminución de costos, el mejor desempeño comercial y el acceso a mercados robustos fueron claves para mantener la viabilidad y competitividad de la empresa.

Aunque el resultado neto trimestral mostró un descenso respecto a 2025, esto se debió a factores contables y no a salidas de efectivo, manteniéndose intacta la posición de liquidez de la empresa.

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