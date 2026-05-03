Diego Luna será parte de ‘Enredados’, nuevo live-action de Disney

Diego Luna se une al live-action de ‘Enredados’ (Composición fotográfica/Disney/EFE/ La Corriente del Golfo)

Diego Luna confirma su participación en el live action de ‘Enredados’ que prepara Disney, donde interpretará a un personaje original creado específicamente para esta producción, cuyo rodaje comenzará en junio en España.

En esta nueva versión inspirada en el cuento de Rapunzel, Teagan Croft encarnará a la princesa, Milo Manheim dará vida a Flynn Rider y Kathryn Hahn también formará parte del reparto, según información oficial.

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El proyecto será dirigido por Michael Gracey, reconocido por The Greatest Showman, con guion de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor. Hasta ahora, los detalles sobre el papel de Diego Luna permanecen reservados, lo que ha generado expectativa, ya que se trata de un personaje inexistente en la cinta animada original.

El rodaje de 'Enredados' se realizará a partir de junio en diferentes locaciones de España, marcando el inicio de la producción internacional de Disney (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En la actualidad, Diego Luna atraviesa una etapa relevante, tras ser nominado a premios como los Emmy, Globos de Oro y Critics’ Choice, y mantener una presencia activa como director. El actor próximamente presentará Ceniza en la boca en el Festival de Cannes 2026, filme que dirigió y coescribió.

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Luna también participa en México 86, obra en la que interpreta a un personaje clave dentro de la historia sobre la organización del Mundial de futbol de 1986 en el país. Hasta el momento, Disney no ha dado a conocer la fecha de estreno oficial para el live action de ‘Enredados’.

La proyección internacional de Diego Luna

Diego Luna inició su trayectoria en el cine estadounidense a partir de su proyección internacional con Y tu mamá también (2001), dirigida por Alfonso Cuarón. Este filme lo lanza a la fama y le abre las puertas en Hollywood.

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Teagan Croft será la protagonista como la princesa Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida al icónico Flynn Rider en la versión live action (Créditos: Captura de video. Instagram/Teagan Croft)

Sus primeros trabajos en el cine de Estados Unidos incluyen una breve aparición en Antes que anochezca (2000). A partir de ahí, Luna alterna entre producciones mexicanas, europeas y estadounidenses, consolidando su presencia en Hollywood con papeles en cintas como:

Frida (2002), donde comparte créditos con Salma Hayek.

Vampires: Los Muertos (2002).

Open Range (2003), dirigida por Kevin Costner.

La terminal (2004), bajo la dirección de Steven Spielberg, donde actúa junto a Tom Hanks.

Dirty Dancing: Havana Nights (2004), como protagonista.

Criminal (2004), remake de la argentina Nueve reinas.

En años posteriores, Luna sigue participando en producciones de Estados Unidos y se diversifica como actor y director:

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Milk (2008), dirigida por Gus Van Sant, donde interpreta a Jack Lira, pareja del personaje de Sean Penn.

Elysium (2013), junto a Matt Damon y Jodie Foster.

The Book of Life (2014), prestando su voz para la animación.

Blood Father (2016), con Mel Gibson.

Rogue One: una historia de Star Wars (2016), donde interpreta a Cassian Andor, papel que retoma como protagonista en la serie Andor (2022-2025) para Disney+ .

Flatliners (2017) y If Beale Street Could Talk (2018).

En paralelo, Diego Luna continúa su trayectoria internacional al presentar 'Ceniza en la boca' como director y guionista en el Festival de Cannes 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En televisión, destaca su papel protagónico en Narcos: México (2018-2020), interpretando a Miguel Ángel Félix Gallardo.

Como director, Luna incursiona en el cine estadounidense con César Chávez (2014), biopic sobre el activista chicano, y Mr. Pig (2016), rodada entre México y Estados Unidos.

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Además, Luna mantiene una participación activa en iniciativas de producción y promoción de cine, como Canana Films y el festival Ambulante. Su carrera se caracteriza por proyectos que transitan entre México, Estados Unidos y Europa, colaborando con directores y actores de renombre internacional.