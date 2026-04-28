Salud

El papel de los sueños lúcidos en la salud mental: cómo pueden aliviar la ansiedad y el estrés, según expertos

Investigaciones revelan que un fenómeno permite controlar, alterar y ensayar ideas durante el descanso en la noche

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Ilustración plana de persona durmiendo en una cama, rodeada de burbujas oníricas. La figura vuela entre nubes, moldea montañas y flota entre flores. Paleta pastel.
Cerca del 50% de las personas experimenta sueños lúcidos al menos una vez, revelando una conciencia única durante la fase REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir que uno está soñando mientras el sueño transcurre puede parecer una experiencia inusual, pero se estima que cerca del 50% de la población mundial ha tenido un sueño lúcido al menos una vez en su vida, según Cleveland Clinic. En estos episodios, la persona es consciente de que está soñando y, en algunos casos, puede influir o modificar la narrativa, cambiando escenarios, personajes y hasta el desenlace de las situaciones oníricas. Esta capacidad ofrece una sensación equiparable a participar en una película y verla de manera simultánea.

Suelen ocurrir durante la fase REM (movimiento ocular rápido), etapa en la que la actividad cerebral es intensa y se producen fragmentos más vívidos. Una investigacion, publicada en la revista Encephale en 2023, confirma que la lucidez onírica aparece en este ciclo, permitiendo distinguir entre el sueño y la vigilia. De acuerdo con la clínica estadounidense, las personas que los experimentan pueden llegar a controlar aspectos de su entorno onírico, lo que no solo amplía las posibilidades de exploración mental, sino que también brinda un espacio para la creatividad y la autoobservación.

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Según Healthline, el individuo reconoce pensamientos y emociones y, en ocasiones, puede manipular elementos como los personajes, el ambiente o el argumento. Aunque experimentarlos de manera frecuente es poco común, la conciencia y el control que los caracterizan los convierten en un fenómeno estudiado por la neurociencia y la psicología moderna.

Vista lateral de una persona durmiendo en cama. Sobre su cabeza, una forma de nube oscura con puntos blancos que semejan estrellas en el firmamento nocturno.
Investigaciones evidencian que los sueños lúcidos pueden disminuir insomnio, aliviar ansiedad y ayudar en la superación de pesadillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de los sueños lúcidos

Los sueños lúcidos han despertado el interés de la ciencia por su potencial para mejorar la salud mental y el bienestar. Un estudio ha demostrado que la práctica puede reducir la gravedad del insomnio y aliviar los síntomas de ansiedad. Esta modalidad onírica también se utiliza como herramienta para enfrentar y modificar pesadillas recurrentes, permitiendo a quienes las padecen reescribir el desenlace y disminuir la frecuencia de estos episodios.

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La posibilidad de influir en el contenido del sueño abre puertas a la exploración personal y el crecimiento psicológico. De acuerdo con Healthline, las personas que sufren pesadillas asociadas a estrés, trastornos de ansiedad o postraumáticos pueden beneficiarse al reconocer que lo que experimentan no es real y transformar su experiencia mientras imaginan. De hecho, la lucidez onírica no solo facilita el control de los sueños, sino que puede contribuir a la resolución de conflictos internos y al procesamiento emocional, explican expertos citados por National Geographic, donde algunos individuos han logrado avanzar en el duelo conversando con seres queridos fallecidos dentro de sus sueños lúcidos.

En el ámbito clínico, Cleveland Clinic señala que forman parte de terapias destinadas a mejorar la calidad y a reducir el impacto negativo de las pesadillas. Un ejemplo es la terapia de ensayo de imágenes (TRI), que consiste en modificar mentalmente la narrativa durante la vigilia para que el cerebro reorganice estos recuerdos y, eventualmente, transforme la experiencia nocturna.

Un hombre joven duerme profundamente boca arriba en una cama con sábanas a rayas, su boca está ligeramente abierta. Se ve parte de una colcha de retazos.
La lucidez onírica se asocia a la creatividad, la autoobservación y la exploración mental según expertos en neurociencia y psicología moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica también se asocia con un aumento de la creatividad, la adquisición de nuevas habilidades y la mejora del rendimiento motor. Un estudio de 2025 exploró cómo permite ensayar movimientos complejos, como el malabarismo, y demostró que el control onírico y la autoeficacia influyen en la ejecución de tareas motoras durante el sueño. La investigación confirmó que los movimientos practicados activan regiones cerebrales relacionadas con el control motor, y que quienes muestran mayor confianza y destreza experimentan mejoras en la tarea objetivo.

Cuáles son las técnicas para inducir sueños lúcidos

Si bien se trata de un comportamiento involuntario, existen diversas técnicas estudiadas para experimentar los sueños de forma deliberada. Esto es posible con práctica y constancia:

Un hombre duerme en una cama con luz cálida de una lámpara de noche. Sobre él, una burbuja muestra su sueño de resbalar con una cáscara de banana en la calle.
El control onírico promueve el avance en procesos emocionales como el duelo y el procesamiento de conflictos internos durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Pruebas de realidad: consiste en interrumpir las actividades diarias a intervalos regulares para preguntarse si se está soñando o despierto. Según National Geographic y Healthline, estas comprobaciones pueden incluir mirar relojes, leer textos, observar el propio reflejo o intentar pasar los dedos a través de la palma de la mano. El objetivo es que estas acciones se incorporen a los sueños y ayuden a identificar la lucidez.
  • Inducción mnemotécnica de sueños lúcidos (MILD): esta técnica implica ensayar mentalmente durante el día y repetirse la intención de reconocer que se está soñando en la próxima ocasión. Un estudio de 2022 encontró que el ensayo diurno era especialmente eficaz.
  • Despertar y volver a la cama (WBTB): aquí se programa un despertador para sonar tras unas seis horas de descanso, se permanece despierto cerca de 30 minutos y luego se vuelve a la cama con la intención de alcanzar la lucidez al reanudar el sueño. Según Healthline, este método aumenta la probabilidad de entrar en la fase REM consciente.
  • Sueño lúcido iniciado por los sentidos: consiste en alternar la atención entre sensaciones visuales, auditivas y físicas después de un breve despertar nocturno, antes de volver a dormirse.
  • Técnicas de realidad virtual mental: En el caso del budismo tibetano, citado por National Geographic, se practican ejercicios contemplativos (yoga de los sueños) para mantener la consciencia y manipular el contenido onírico.

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