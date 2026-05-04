Sergio Mayer no descarta pedir más licencias: “Depende de lo que vaya saliendo”

Sergio Mayer mantiene en duda si pedirá licencia al Congreso. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

En medio de cuestionamientos sobre su futuro político y posibles proyectos fuera del Congreso, el diputado de Morena, Sergio Mayer, evitó confirmar si solicitará licencia a su cargo y dejó abierta la posibilidad de redefinir su ruta en función de las oportunidades que se presenten.

Durante un breve encuentro con medios, el legislador se mostró cauteloso al hablar de sus planes, al tiempo que insistió en que, por ahora, su prioridad es concluir su trabajo legislativo.

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Sergio Mayer no descarta pedir licencia como diputado de Morena

Al ser cuestionado directamente sobre si se separará de su cargo para emprender otros proyectos, Mayer respondió con ambigüedad: “No sé, no te lo sabría decir. Todo depende de lo que vaya saliendo”.

La declaración deja abierta la puerta a posibles movimientos políticos o personales, aunque sin confirmar decisiones concretas.

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Sergio Mayer no descarta pedir licencia como diputado. (@isa_uribe: X / Captura de pantalla)

El legislador incluso respondió de forma relajada ante la insistencia de los reporteros, señalando que evaluará cualquier opción que surja en el camino.

Esta postura refleja una estrategia de cautela en un contexto político donde diversos actores comienzan a perfilarse rumbo a los próximos procesos electorales.

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Aclara participación en reality show grabado desde 2024

Uno de los temas que generó interés fue su participación en un reality show, lo que despertó dudas sobre un posible conflicto con sus funciones legislativas.

Hace unos meses Mayer aclaró que dicho proyecto fue grabado en diciembre del año pasado, específicamente durante sus vacaciones.

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Sergio Mayer aclara que su participación en el reality fue grabada en 2024. (Foto: Telemundo)

“El reality del que hablan lo grabé el 14, 15 y 16 de diciembre del año pasado. Está grabado y va a salir en octubre o noviembre”, explicó.

Con ello, descartó que esta actividad interfiera con su labor actual como diputado.

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Descarta cercanía con la jefatura de Gobierno de la CDMX

Respecto a aspiraciones políticas de mayor alcance, como una posible candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mayer ha señalado que, por ahora, no lo ve cercano.

“No, cerca por el momento no. Ahorita hay mucho trabajo que hacer. Hay cosas antes todavía que eso”, afirmó, dejando entrever que su enfoque inmediato está en otras responsabilidades dentro de su encargo actual.

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Sergio Mayer descarta aspirar a la Jefatura de Gobierno de la CDMX en el corto plazo. (Foto: X/@SergioMayerb)

Prioriza trabajo legislativo y estrategia rumbo a 2027

El diputado subrayó que su principal objetivo es concluir la actual legislatura y posteriormente analizar el papel que desempeñará dentro de su partido de cara a las elecciones de 2027.

“Tenemos que terminar esta legislatura, ver qué viene, en dónde vamos a apoyar al partido en el 27 y luego ya ver qué es lo que viene”, explicó.

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Esta declaración apunta a una visión de mediano plazo, en la que su participación política seguirá dependiendo de las necesidades del partido y del contexto electoral.

Aspectos clave sobre las declaraciones de Sergio Mayer:

No confirmó si pedirá licencia como diputado; su decisión dependerá de oportunidades futuras .

Aseguró que su participación en un reality show fue grabada en diciembre de 2024 , durante vacaciones .

Descartó que, por ahora, esté cerca de buscar la Jefatura de Gobierno de la CDMX .

Reiteró que su prioridad es concluir la actual legislatura .

Adelantó que evaluará su papel dentro de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

En este contexto, Sergio Mayer mantiene un perfil prudente y flexible, evitando comprometerse con decisiones anticipadas mientras avanza en su labor legislativa y observa el panorama político que se configura hacia los próximos años.

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