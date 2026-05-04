Facultad de Artes y Diseño de la UNAM reanuda clases tras protestas por reeleción de su director

Las protestas estudiantiles por la toma de protesta de Mauricio de Jesús Juárez Servín tuvieron como origen las acusaciones contra el funcionario (FB/fad.unam.oficial)

El retorno a las actividades académicas y administrativas en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM marca la reanudación de la vida universitaria tras los recientes disturbios vinculados a la reelección de su director, Mauricio de Jesús Juárez Servín.

El plantel anunció que el lunes 4 de mayo de 2026 las clases y labores continuarían de manera regular, según el comunicado oficial difundido por la institución.

PUBLICIDAD

La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM emite un comunicado oficial anunciando la reanudación de sus actividades académicas y administrativas para el lunes 4 de mayo de 2026 (FB/fad.unam.oficial)

La comunidad universitaria vivió días de tensión luego de que la ceremonia de toma de protesta del director desencadenara protestas estudiantiles, incidentes en los accesos y actos que las autoridades calificaron como agresivos.

Qué dice el comunicado de la FAD

En un mensaje dirigido a la comunidad el 3 de mayo, la FAD informó que, a partir del lunes 4 de mayo, “las actividades académicas y administrativas se mantienen con normalidad”.

PUBLICIDAD

El mismo documento invitó a quienes tuvieran dudas a contactar a sus respectivas coordinaciones.

La postura institucional subrayó: “La crítica es indispensable; su cancelación, inadmisible.

PUBLICIDAD

La comunidad estudiantil mostró descontento porque no se les habría permitido ingresar, acusan al funcionario de la UNAM de comportamiento inapropiado (AJAnticapitalistas)

Pero también lo es la cancelación del otro bajo la forma de la agresión”.

Además, se remarcó que quienes inciten a manifestaciones por vías no pacíficas “deberán asumir la responsabilidad de sus actos ante las autoridades competentes”.

PUBLICIDAD

Por qué la FAD suspendió clases

La intervención de seguridad se consideró necesaria tras agresiones materiales y daños en el Auditorio Francisco Goitia y otras instalaciones de la FAD (FB/fad.unam.oficial)

El 30 de abril de 2026, la FAD realizó la ceremonia protocolaria para formalizar el segundo periodo de dirección de Mauricio de Jesús Juárez Servín. Durante el acto, un grupo de estudiantes —identificados por la propia facultad— intentó impedir el desarrollo del evento.

Entre las acciones, se reportó la exhibición de pancartas y la presión física sobre los accesos al recinto.

PUBLICIDAD

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM reanudó sus clases el 4 de mayo de 2026, luego de días de tensión y actos violentos vinculados a la reelección de su director, Mauricio de Jesús Juárez Servín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado institucional, “las condiciones mínimas para el diálogo —identificación, respeto y ausencia de violencia— no pudieron sostenerse”.

La intervención de personal de seguridad se hizo necesaria tras registrarse “consignas ofensivas, presión física sobre los accesos y actos de agresión material”.

PUBLICIDAD

La situación escaló hasta agresiones físicas contra asistentes y daños en el Auditorio Francisco Goitia, así como pintas en distintos espacios del plantel.

Desde la perspectiva de las autoridades, “estos hechos no pueden ser reducidos a una forma de participación crítica ni asumidos como el único modo legítimo de expresión política dentro de la Universidad”.

PUBLICIDAD

El comunicado subrayó que las acciones “no representan de manera homogénea a la comunidad de la FAD, sino que corresponden a prácticas específicas que, en ciertos momentos, sustituyen la argumentación por la presión y violencia”.

Algunos alumnos organizados señalaron que su intención era acudir a la toma de protesta, pero que no fueron convocados ni se les permitió ingresar.

PUBLICIDAD

En videos difundidos por redes y medios, se observa a manifestantes intentando abrir las puertas de acceso con un mástil de una palapa, en un ambiente de creciente tensión.

Las instalaciones de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM muestran signos de recuperación y preparación tras la reciente protesta (FB/fad.unam.oficial)

La FAD, por su parte, defendió el mecanismo de designación de autoridades como un proceso regido por la Junta de Gobierno de la UNAM, “no sujeto a lógicas plebiscitarias”, y reiteró que “la participación de la comunidad debe situarse en condiciones que hagan posible su ejercicio”.