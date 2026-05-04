México

Marina anuncia la limpieza de 28 mil toneladas de sargazo en lo que va del 2026

Un informe oficial señala que las labores de limpieza se llevan a cabo en puntos turísticos como Playa del Carmen

Guardar
Un informe oficial señala que las labores de limpieza se llevan a cabo en puntos turísticos como Playa del Carmen
La Secretaría de Marina retira más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano durante la temporada 2026. Crédito: X/@SEMAR_mx

Grupos de recolección de la Secretaría de Marina retiraron más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano en la temporada 2026, informó la dependencia.

Costas de Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cancún, Tulum y Cozumel concentraron las acciones contra el sargazo mediante el uso de buques sargaceros y barreras de contención.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Marina destacó que los equipos actúan antes de que inicie la jornada turística, con el objetivo de mantener las costas libres de macroalga y preservar el equilibrio ambiental. Según el mensaje en sus redes sociales, los grupos de recolección emergente en playas mantienen su operación con la consigna “Para Servir A México”.

El organismo federal dio a conocer estas acciones a través de su cuenta oficial de X, donde subrayó el número reportado de más de 28 mil toneladas recolectadas en lo que va del año.

PUBLICIDAD

Se prevén grandes cantidades de sargazo para este 2026

Un informe oficial señala que las labores de limpieza se llevan a cabo en puntos turísticos como Playa del Carmen
La Secretaría de Marina reporta la recolección de 178 toneladas de sargazo en enero de 2026 solo en Quintana Roo, reflejando la magnitud del fenómeno. Crédito: X/@SEMAR_mx

La acumulación masiva de sargazo en el Caribe mexicano anticipa para 2026 cifras inéditas, presionando tanto a las instituciones federales como al sector turístico y la vida cotidiana de quienes habitan y visitan la región.

Desde el inicio de año, autoridades y especialistas advierten que el fenómeno ambiental supera registros previos y obliga a desplegar recursos extraordinarios. La crisis implica consecuencias económicas, ecológicas y sociales, y apunta a intensificarse por cambios en las condiciones oceánicas.

El saldo hasta inicios de febrero, presentado por la Secretaría de Marina, reportó la recolección de 178 toneladas de sargazo durante enero de 2026 solo en puntos clave de Quintana Roo.

Dicho operativo involucró el uso de 16 unidades marítimas de superficie, entre ellas un buque oceánico, 11 buques costeros y cuatro sargaceras anfibias. Se suman 16 embarcaciones menores y 9 mil 500 metros de barreras de contención, con la proyección de añadir 6 mil metros más conforme avance la temporada.

Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel concentran el arribo más intenso del sargazo en la presente temporada. El Gobierno de Quintana Roo, en coordinación con la Semar y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sostienen la Estrategia de Atención al Sargazo como eje de la respuesta oficial.

En 2025, la recolección superó los 92 mil 783 toneladas de sargazo.

¿Qué es el sargazo y cuál es su utilidad?

Un informe oficial señala que las labores de limpieza se llevan a cabo en puntos turísticos como Playa del Carmen
El calentamiento del agua, fertilizantes y materia orgánica descargados por ríos son las principales causas del crecimiento descontrolado del sargazo en el Caribe. Crédito: X/@SEMAR_mx

El sargazo es una macroalga parda que flota en el Atlántico gracias a vesículas llenas de gas. En el mar abierto, no necesita fijarse al fondo y crea hábitats para tortugas, peces, crustáceos y aves. En cantidades dispersas, contribuye a la biodiversidad y provee alimento y refugio.

Sin embargo, el desequilibrio surge cuando las corrientes marinas dirigen grandes volúmenes de sargazo hacia las costas. Allí, la acumulación inicia un proceso de descomposición rápido. Las algas consumen oxígeno, afectan arrecifes y praderas marinas, y pueden causar mortandad de peces.

La liberación de sulfuro de hidrógeno genera malos olores y molestias respiratorias en las personas. En destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Roatán, las actividades recreativas y comerciales se detienen, lo que afecta la economía local y la imagen internacional de los centros turísticos.

Temas Relacionados

MarinaSargazoCaribePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Los sujetos fueron asegurados en agosto de 2023

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sergio Mayer no descarta pedir más licencias: “Depende de lo que vaya saliendo”

El legislador mantiene su enfoque en la actual legislatura, pero no descarta cambios en su camino político

Sergio Mayer no descarta pedir más licencias: “Depende de lo que vaya saliendo”

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

El partido de ida en el Estadio Banorte generó una serie de reacciones en redes sociales por la intensidad del juego

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

Ya se compartieron fotos de la instalación de la zona morada

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

Cuánto ejercicio necesitas para que tu hígado empiece a recuperarse, según los estudios

Organismos de salud internacionales destacan que la actividad física regular reduce la acumulación de grasa en el hígado y mejora su función

Cuánto ejercicio necesitas para que tu hígado empiece a recuperarse, según los estudios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

La teoría que conecta a Harry Potter y El Chavo del 8 que se viralizó en redes

Kenia Os recibe atención médica en Mérida por golpe de calor en pleno concierto

Muere Gloria Hernández, Señorita México 1969 y primera reina de belleza reconocida como ‘Miss Photogenic’ en Inglaterra

Diego Luna será parte de ‘Enredados’, nuevo live-action de Disney

DEPORTES

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones