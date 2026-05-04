Marina anuncia la limpieza de 28 mil toneladas de sargazo en lo que va del 2026

La Secretaría de Marina retira más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano durante la temporada 2026. Crédito: X/@SEMAR_mx

Grupos de recolección de la Secretaría de Marina retiraron más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano en la temporada 2026, informó la dependencia.

Costas de Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cancún, Tulum y Cozumel concentraron las acciones contra el sargazo mediante el uso de buques sargaceros y barreras de contención.

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La Secretaría de Marina destacó que los equipos actúan antes de que inicie la jornada turística, con el objetivo de mantener las costas libres de macroalga y preservar el equilibrio ambiental. Según el mensaje en sus redes sociales, los grupos de recolección emergente en playas mantienen su operación con la consigna “Para Servir A México”.

El organismo federal dio a conocer estas acciones a través de su cuenta oficial de X, donde subrayó el número reportado de más de 28 mil toneladas recolectadas en lo que va del año.

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Se prevén grandes cantidades de sargazo para este 2026

La Secretaría de Marina reporta la recolección de 178 toneladas de sargazo en enero de 2026 solo en Quintana Roo, reflejando la magnitud del fenómeno. Crédito: X/@SEMAR_mx

La acumulación masiva de sargazo en el Caribe mexicano anticipa para 2026 cifras inéditas, presionando tanto a las instituciones federales como al sector turístico y la vida cotidiana de quienes habitan y visitan la región.

Desde el inicio de año, autoridades y especialistas advierten que el fenómeno ambiental supera registros previos y obliga a desplegar recursos extraordinarios. La crisis implica consecuencias económicas, ecológicas y sociales, y apunta a intensificarse por cambios en las condiciones oceánicas.

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El saldo hasta inicios de febrero, presentado por la Secretaría de Marina, reportó la recolección de 178 toneladas de sargazo durante enero de 2026 solo en puntos clave de Quintana Roo.

Dicho operativo involucró el uso de 16 unidades marítimas de superficie, entre ellas un buque oceánico, 11 buques costeros y cuatro sargaceras anfibias. Se suman 16 embarcaciones menores y 9 mil 500 metros de barreras de contención, con la proyección de añadir 6 mil metros más conforme avance la temporada.

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Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel concentran el arribo más intenso del sargazo en la presente temporada. El Gobierno de Quintana Roo, en coordinación con la Semar y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sostienen la Estrategia de Atención al Sargazo como eje de la respuesta oficial.

En 2025, la recolección superó los 92 mil 783 toneladas de sargazo.

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¿Qué es el sargazo y cuál es su utilidad?

El calentamiento del agua, fertilizantes y materia orgánica descargados por ríos son las principales causas del crecimiento descontrolado del sargazo en el Caribe. Crédito: X/@SEMAR_mx

El sargazo es una macroalga parda que flota en el Atlántico gracias a vesículas llenas de gas. En el mar abierto, no necesita fijarse al fondo y crea hábitats para tortugas, peces, crustáceos y aves. En cantidades dispersas, contribuye a la biodiversidad y provee alimento y refugio.

Sin embargo, el desequilibrio surge cuando las corrientes marinas dirigen grandes volúmenes de sargazo hacia las costas. Allí, la acumulación inicia un proceso de descomposición rápido. Las algas consumen oxígeno, afectan arrecifes y praderas marinas, y pueden causar mortandad de peces.

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La liberación de sulfuro de hidrógeno genera malos olores y molestias respiratorias en las personas. En destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Roatán, las actividades recreativas y comerciales se detienen, lo que afecta la economía local y la imagen internacional de los centros turísticos.