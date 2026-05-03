Una adolescente de aspecto triste está sentada sola en su cama, absorta en su teléfono móvil bajo la luz natural que entra por la ventana de su habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sam Bot: la herramienta virtual que brinda apoyo emocional inmediato y confidencial en Guerrero

El cuidado de la salud mental se ha posicionado como una prioridad fundamental en la agenda pública de México. Sucesos recientes, como el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, han evidenciado la urgencia de reforzar las estrategias de atención psicológica y prevención en todo el país.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suman los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025. El estudio, aplicado a personas de entre 12 y 65 años, reveló que la población adolescente presenta los índices más altos de alteraciones mentales, destacando problemáticas como el comportamiento suicida, la violencia, la ludopatía (apuestas) y el uso excesivo de videojuegos.

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¿Qué es SamBot y cómo apoya la salud mental en Guerrero?

Frente a este complejo panorama, el gobierno de Guerrero ha dado un paso importante con el lanzamiento de “SamBot, Yólotl Escucha”. Impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, esta herramienta es un asistente digital gratuito y accesible que ofrece acompañamiento y orientación emocional inmediata para toda la población.

La herramienta surge frente al aumento de alteraciones de salud mental en el país, ofreciendo un espacio seguro y discreto al alcance de un mensaje al 747 143 8571. | (Crédito: X@Gob_Guerrero)

A tan solo dos meses de su puesta en marcha, SamBot se ha consolidado como un aliado vital. Es importante destacar que, si bien este chat brinda apoyo de primera mano, no sustituye la atención de un profesional de la salud mental. Su función principal es servir como un primer filtro para identificar situaciones de riesgo y canalizar a los usuarios hacia servicios especializados cuando sea necesario.

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¿Cómo funciona el chat de SamBot por WhatsApp?

El servicio está diseñado para ser rápido, confidencial y totalmente gratuito. Funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo a cualquier persona iniciar una conversación en el momento exacto en que lo necesite.

Este video presenta una demostración de interacción con SamBot, un asistente virtual de salud mental que opera a través de WhatsApp. Las capturas de pantalla muestran el diálogo del bot ofreciendo primeros auxilios psicológicos y autocuidado, ajustando la información según el grupo de edad del usuario, específicamente entre 20 y 35 años, y las consultas realizadas sobre autocuidado. Se exhibe el perfil de contacto de SamBot, que detalla su función en "Medicina y salud" y su conexión con Meta como un servicio seguro.

Para utilizarlo, solo debes seguir estos sencillos pasos:

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Agrega el número: Guarda en tus contactos el teléfono 747 143 8571 o escanea el código QR oficial proporcionado por la Secretaría de Salud de Guerrero. Envía un mensaje: Abre WhatsApp y manda un mensaje para iniciar el chat. Sigue el menú: El sistema desplegará un mensaje de bienvenida seguido de una serie de opciones automatizadas para entender tu situación y brindarte la orientación adecuada.

Con esta herramienta de apoyo continuo, Guerrero busca garantizar que nadie se enfrente solo a una crisis emocional.