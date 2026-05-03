México

Sam Bot: la herramienta virtual que brinda apoyo emocional inmediato y confidencial en Guerrero

Aunque no sustituye la terapia profesional, este chat confidencial es clave para detectar situaciones de riesgo y canalizar a los usuarios con especialistas

Guardar
Una joven de pelo oscuro sentada en una cama mira su teléfono móvil. La luz natural entra por la ventana en la habitación con ropa de cama gris.
Una adolescente de aspecto triste está sentada sola en su cama, absorta en su teléfono móvil bajo la luz natural que entra por la ventana de su habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Claro que sí, bestie! Me encargo de organizar tu texto, corregir los detallitos de ortografía y darle una estructura súper optimizada para SEO. Le agregué subtítulos (H2 y H3) con palabras clave para que posicione excelente en los buscadores y la lectura sea muy fluida.

Aquí tienes tu nota lista para publicar:

PUBLICIDAD

Sam Bot: la herramienta virtual que brinda apoyo emocional inmediato y confidencial en Guerrero

El cuidado de la salud mental se ha posicionado como una prioridad fundamental en la agenda pública de México. Sucesos recientes, como el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, han evidenciado la urgencia de reforzar las estrategias de atención psicológica y prevención en todo el país.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suman los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025. El estudio, aplicado a personas de entre 12 y 65 años, reveló que la población adolescente presenta los índices más altos de alteraciones mentales, destacando problemáticas como el comportamiento suicida, la violencia, la ludopatía (apuestas) y el uso excesivo de videojuegos.

PUBLICIDAD

¿Qué es SamBot y cómo apoya la salud mental en Guerrero?

Frente a este complejo panorama, el gobierno de Guerrero ha dado un paso importante con el lanzamiento de “SamBot, Yólotl Escucha”. Impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, esta herramienta es un asistente digital gratuito y accesible que ofrece acompañamiento y orientación emocional inmediata para toda la población.

La herramienta surge frente al aumento de alteraciones de salud mental en el país, ofreciendo un espacio seguro y discreto al alcance de un mensaje al 747 143 8571. | (Crédito: X@Gob_Guerrero)
La herramienta surge frente al aumento de alteraciones de salud mental en el país, ofreciendo un espacio seguro y discreto al alcance de un mensaje al 747 143 8571. | (Crédito: X@Gob_Guerrero)

A tan solo dos meses de su puesta en marcha, SamBot se ha consolidado como un aliado vital. Es importante destacar que, si bien este chat brinda apoyo de primera mano, no sustituye la atención de un profesional de la salud mental. Su función principal es servir como un primer filtro para identificar situaciones de riesgo y canalizar a los usuarios hacia servicios especializados cuando sea necesario.

¿Cómo funciona el chat de SamBot por WhatsApp?

El servicio está diseñado para ser rápido, confidencial y totalmente gratuito. Funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo a cualquier persona iniciar una conversación en el momento exacto en que lo necesite.

Este video presenta una demostración de interacción con SamBot, un asistente virtual de salud mental que opera a través de WhatsApp. Las capturas de pantalla muestran el diálogo del bot ofreciendo primeros auxilios psicológicos y autocuidado, ajustando la información según el grupo de edad del usuario, específicamente entre 20 y 35 años, y las consultas realizadas sobre autocuidado. Se exhibe el perfil de contacto de SamBot, que detalla su función en "Medicina y salud" y su conexión con Meta como un servicio seguro.

Para utilizarlo, solo debes seguir estos sencillos pasos:

  1. Agrega el número: Guarda en tus contactos el teléfono 747 143 8571 o escanea el código QR oficial proporcionado por la Secretaría de Salud de Guerrero.
  2. Envía un mensaje: Abre WhatsApp y manda un mensaje para iniciar el chat.
  3. Sigue el menú: El sistema desplegará un mensaje de bienvenida seguido de una serie de opciones automatizadas para entender tu situación y brindarte la orientación adecuada.

Con esta herramienta de apoyo continuo, Guerrero busca garantizar que nadie se enfrente solo a una crisis emocional.

Temas Relacionados

Guerrerosalud mentalsaludbienestaradolescentesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Spirit Airlines, que conectaba México con EEUU, quebró por encarecimiento de combustible: estas son las alternativas para pasajeros

El precio del combustible prácticamente se duplicó en semanas, pasando de alrededor de 2.24 a más de 4.50 dólares por galón, golpeando especialmente a aerolíneas de bajo costo como Spirit

Spirit Airlines, que conectaba México con EEUU, quebró por encarecimiento de combustible: estas son las alternativas para pasajeros

México enfrenta el avance del gusano barrenador en mascotas y ganado

La Secretaría de Agricultura y SENASICA lanzan una campaña de prevención que promueve la atención inmediata de heridas en mascotas y ganado, con líneas de denuncia y materiales informativos para la población

México enfrenta el avance del gusano barrenador en mascotas y ganado

Este alimento barato está ayudando a desinflamar y casi nadie lo aprovecha

Esta hortaliza aporta hidratación, nutrientes esenciales y apoyo al organismo en funciones clave

Este alimento barato está ayudando a desinflamar y casi nadie lo aprovecha

Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

La presidenta encabezó la segunda restitución de tierras en Atenco, devolviendo 54.5 hectáreas al ejido a dos décadas de la violenta represión de 2006

Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Los señalamientos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa comenzaron a intensificarse tras las cartas realizadas por “El Mayo” Zambada

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Identifican a 6 de los 7 cuerpos hallados en Aguascalientes: grupos criminales difundieron fichas de búsqueda apócrifas

Marina intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a la costas de Oaxaca

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

ENTRETENIMIENTO

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

“En el éxito hay espacio para todos”: Aarón Mercury estalla tras críticas por su próxima telenovela

¿Propiedades de Maxine Woodside podrían ser embargadas? Ana María Alvarado confirma proceso “para ver de qué manera pagan”

Christian Chávez comparte su experiencia tras dejar las drogas: “Probé el cristal”

Casa de Cantinflas en Cuernavaca: cuánto cuesta entrar y ver el mural acuático de Diego Rivera

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones

Tigres vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil