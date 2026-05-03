Casa de Cantinflas en Cuernavaca: cuánto cuesta entrar y ver el mural acuático de Diego Rivera

Así luce actualmente casa de descanso de Cantinflas en Cuernavaca; esto cuesta visitar su famoso mural acuático creado por Diego Rivera (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La casa que perteneció a Mario Moreno Cantinflas en Cuernavaca se convierte en destino para quienes buscan conocer uno de los murales más singulares de Diego Rivera y recorrer un espacio donde convivieron leyendas del cine mexicano.

Este inmueble, ahora convertido en el Museo Cassa Gaia, abre sus puertas al público sin costo y preserva parte del legado del comediante del Cine de Oro, cuya presencia marcó la historia de la ciudad de la eterna primavera.

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Ingreso gratuito para ver el mural acuático de Diego Rivera

La residencia de Cantinflas en Cuernavaca alberga un mural acuático realizado por Rivera que, en los últimos años, alcanza notoriedad entre jóvenes en redes sociales.

El acceso al museo, bajo la dirección de Alejandra Zermeño, es gratuito. De martes a domingo, visitantes pueden ingresar de 12:00 a 18:00 horas, sin que se solicite pago ni registro previo.

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Tiene un increíble mural acuático creado por Diego Rivera que puedes visitar (Fotos: Instagram)

El mural, que fue motivo de reunión para personalidades como María Félix y Lauro Ortega, es ahora el principal atractivo del espacio. La directora del recinto señala que el flujo de visitantes aumenta notablemente en fines de semana y temporadas vacacionales, cuando el interés por el arte y la historia de la propiedad crece entre turistas y residentes de Morelos.

Cómo llegar y qué esperar en la visita

El Museo Cassa Gaia se ubica en Blvd. Lic. Benito Juárez 102, en el centro de Cuernavaca, frente al mercado de plata, lo que facilita el arribo en camión, combi o cualquier transporte público que pase por la zona. La ubicación céntrica permite a los asistentes combinar su visita con otros puntos de interés de la ciudad.

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El recorrido de la casa-museo incluye la exposición permanente de obras de artistas plásticos de finales del siglo XIX y del XX, así como objetos personales que remiten a la vida de Cantinflas. Entre los datos que comparte la directora Zermeño, destaca que en este lugar el actor escribió el guion de “El señor fotógrafo” en 1953.

Un espacio con historia y leyendas

La casa, adquirida por Mario Moreno en los años 50, conserva la memoria de una época en la que Cuernavaca fue punto de encuentro para figuras del espectáculo y la política. Zermeño narra que, antes de convertirse en museo, la zona era conocida por su vida social y su cercanía con la Plazuela del Zacate, un sitio donde paraban viajeros de todo el país.

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En el entorno circulan relatos sobre el pasado de la propiedad, como el rumor de que el edificio sirvió como casa de citas antes de ser residencia del comediante. La variedad de historias contribuye al atractivo del lugar, que hoy suma capas de interés al reunir arte, cine y vida social de varias décadas.

Museo Cassa Gaia: cuánto cuesta visitar la que fuera casa de descanso de Cantinflas en Cuernavaca, Morelos

Viralidad y presencia en redes sociales

El mural de Diego Rivera experimenta una nueva ola de popularidad gracias a la difusión en plataformas como TikTok e Instagram. Usuarios comparten videos y fotografías que muestran detalles de la obra y la arquitectura del museo, atrayendo la atención de un público más joven y de turistas nacionales e internacionales.

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El museo, gestionado por Alejandra Zermeño, mantiene la política de acceso gratuito como parte de su misión de difundir el arte y preservar la memoria de Cantinflas. La exposición de piezas y el mural acuático permiten a los visitantes aproximarse al legado de dos figuras clave de la cultura mexicana, sin que el costo sea un obstáculo.