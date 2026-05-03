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Este alimento barato está ayudando a desinflamar y casi nadie lo aprovecha

Esta hortaliza aporta hidratación, nutrientes esenciales y apoyo al organismo en funciones clave

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Bebida hidratante Agua con sabor Pepino Infusión fresca Salud natural Refrescante bebida Hidratarse saludablemente Agua de frutas Bebida con hierbas Nutrición Bebida antioxidante Vitaminas Infusión desintoxicante Bebida nutritiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pepino es una hortaliza rica en agua y baja en calorías, ideal para una alimentación equilibrada y saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino es una hortaliza que destaca por su alto contenido de agua y su bajo aporte calórico, lo que lo convierte en una opción frecuente dentro de una alimentación equilibrada. De acuerdo con El Poder del Consumidor, su composición lo hace especialmente útil para el bienestar general.

Además de ser ligero, contiene fibra y una variedad de vitaminas como la C, E y del grupo B, así como minerales esenciales. Estos nutrientes contribuyen a distintas funciones del organismo, desde el sistema inmunológico hasta la salud de la piel.

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Por cada 100 gramos, aporta solo 12 calorías, junto con pequeñas cantidades de proteína, carbohidratos y minerales como potasio y fósforo. Esta combinación explica por qué su consumo es recomendado en diversas dietas.

Hidratación y efecto desinflamante

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La fibra, las vitaminas C, E y del grupo B del pepino contribuyen al sistema inmunológico y la salud de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino está compuesto en su mayoría por agua, lo que lo convierte en un aliado para mantener una adecuada hidratación. Este aspecto es clave para el funcionamiento celular y el equilibrio del organismo.

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Su consumo también se asocia con un efecto desinflamante, debido a su contenido de antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Además, su ligereza facilita la digestión, lo que puede contribuir a una sensación de bienestar general. Por ello, es común incluirlo en dietas enfocadas en reducir molestias digestivas.

Aporte de vitaminas y fortalecimiento del cuerpo

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El pepino solo aporta 12 calorías por cada 100 gramos, lo que lo convierte en un aliado en dietas de control de peso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus componentes destacan vitaminas como la A, esencial para la visión y la salud de la piel. También contribuye al mantenimiento de mucosas y al sistema inmunológico.

Los folatos presentes en el pepino participan en la producción de células sanguíneas y en la formación de material genético. Esto los vuelve importantes para procesos básicos del organismo.

Por su parte, la vitamina C favorece la formación de colágeno y mejora la absorción del hierro. En conjunto con la vitamina E, actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células.

Minerales que apoyan funciones esenciales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El magnesio y el fósforo del pepino colaboran en la digestión, el fortalecimiento de huesos y dientes y el equilibrio metabólico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino aporta minerales como el potasio, fundamental para la actividad muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. También interviene en el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

El fósforo, otro de sus componentes, contribuye a la formación de huesos y dientes, fortaleciendo la estructura corporal. Este mineral es clave en distintas funciones metabólicas.

Asimismo, el magnesio se relaciona con el funcionamiento intestinal y el sistema inmunológico. Su efecto suave favorece la digestión, lo que complementa los beneficios generales de esta hortaliza.

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