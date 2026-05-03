México

México enfrenta el avance del gusano barrenador en mascotas y ganado

La Secretaría de Agricultura y SENASICA lanzan una campaña de prevención que promueve la atención inmediata de heridas en mascotas y ganado, con líneas de denuncia y materiales informativos para la población

Guardar
(Foto: Pexels/Infobae)
(Foto: Pexels/Infobae)

El avance del gusano barrenador en animales domésticos y de producción en México lleva a científicos de la UNAM a desarrollar un método de detección temprana con el apoyo de perros entrenados, mientras autoridades estatales activan protocolos para frenar la propagación de esta plaga. El problema afecta a mascotas y ganado y amenaza la economía rural.

La Secretaría de Agricultura confirma la presencia de la plaga en varios estados. El último reporte indica que más de 400 casos se documentan este año, con un aumento de notificaciones en entidades del norte, de acuerdo con cifras publicadas por Infobae.

PUBLICIDAD

En Nuevo León, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario aplican un protocolo urgente para capacitar a veterinarios y dueños de mascotas en la identificación de síntomas y tratamiento inmediato.

Científicos de la UNAM entrenan perros para detectar la plaga

Un grupo de especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desarrolla un programa piloto para entrenar perros que puedan identificar la presencia del gusano barrenador a partir del olor que emiten las heridas infestadas.

PUBLICIDAD

El objetivo es reducir el tiempo entre la infección y el diagnóstico, ya que la larva puede causar lesiones graves y, sin atención rápida, la muerte del animal.

Imagen 74C42CIT3JBMZKK6N2T7D4FUI4

Los investigadores destacan que la intervención temprana resulta clave para romper el ciclo biológico del insecto. La mosca adulta deposita los huevos en heridas abiertas, y las larvas se alimentan del tejido vivo. Cuando caen al suelo para continuar su desarrollo, reinician el proceso.

El cartel informativo de la campaña “Rompe el ciclo del gusano barrenador” señala: “Sin heridas no hay gusaneras”, y recomienda desinfectar y tratar la herida rápidamente, además de matar a los gusanos y evitar que lleguen al suelo.

Protocolos estatales y reporte de casos sospechosos

En Nuevo León, las autoridades lanzan una estrategia de capacitación para personal veterinario y ciudadanos, con énfasis en la importancia de la higiene y la atención inmediata de heridas en mascotas y ganado. Los protocolos incluyen la distribución de materiales gráficos, líneas telefónicas y canales digitales para reportar casos sospechosos al SENASICA.

¿Qué hacer para proteger a tus mascotas del gusano barrenador? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
¿Qué hacer para proteger a tus mascotas del gusano barrenador? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las recomendaciones oficiales indican que el tratamiento oportuno y la eliminación segura de las larvas pueden detener la expansión del gusano barrenador en zonas rurales y urbanas.

La Secretaría de Agricultura y el organismo federal SENASICA exhortan a la población a reportar cualquier sospecha al teléfono 800 751 2100, al WhatsApp 55 3996 4462 o al correo gestion.dgsa@senasica.gob.mx. La campaña oficial insiste en que la prevención y la atención rápida son la única vía para erradicar la plaga que ya afecta a miles de animales en el país

Temas Relacionados

gusano barrenadormascotasplagamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sam Bot: la herramienta virtual que brinda apoyo emocional inmediato y confidencial en Guerrero

Aunque no sustituye la terapia profesional, este chat confidencial es clave para detectar situaciones de riesgo y canalizar a los usuarios con especialistas

Sam Bot: la herramienta virtual que brinda apoyo emocional inmediato y confidencial en Guerrero

Este alimento barato está ayudando a desinflamar y casi nadie lo aprovecha

Esta hortaliza aporta hidratación, nutrientes esenciales y apoyo al organismo en funciones clave

Este alimento barato está ayudando a desinflamar y casi nadie lo aprovecha

Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

La presidenta encabezó la segunda restitución de tierras en Atenco, devolviendo 54.5 hectáreas al ejido a dos décadas de la violenta represión de 2006

Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Los señalamientos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa comenzaron a intensificarse tras las cartas realizadas por “El Mayo” Zambada

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Sangrado nasal en niños por el calor: causas principales, cómo prevenirlo y cuándo puede ser grave

Unos sencillos hábitos diarios pueden marcar la diferencia y prevenir molestias frecuentes en épocas de altas temperaturas

Sangrado nasal en niños por el calor: causas principales, cómo prevenirlo y cuándo puede ser grave
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Identifican a 6 de los 7 cuerpos hallados en Aguascalientes: grupos criminales difundieron fichas de búsqueda apócrifas

Marina intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a la costas de Oaxaca

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

ENTRETENIMIENTO

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

“En el éxito hay espacio para todos”: Aarón Mercury estalla tras críticas por su próxima telenovela

¿Propiedades de Maxine Woodside podrían ser embargadas? Ana María Alvarado confirma proceso “para ver de qué manera pagan”

Christian Chávez comparte su experiencia tras dejar las drogas: “Probé el cristal”

Casa de Cantinflas en Cuernavaca: cuánto cuesta entrar y ver el mural acuático de Diego Rivera

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones

Tigres vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil