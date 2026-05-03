México enfrenta el avance del gusano barrenador en mascotas y ganado

(Foto: Pexels/Infobae)

El avance del gusano barrenador en animales domésticos y de producción en México lleva a científicos de la UNAM a desarrollar un método de detección temprana con el apoyo de perros entrenados, mientras autoridades estatales activan protocolos para frenar la propagación de esta plaga. El problema afecta a mascotas y ganado y amenaza la economía rural.

La Secretaría de Agricultura confirma la presencia de la plaga en varios estados. El último reporte indica que más de 400 casos se documentan este año, con un aumento de notificaciones en entidades del norte, de acuerdo con cifras publicadas por Infobae.

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En Nuevo León, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario aplican un protocolo urgente para capacitar a veterinarios y dueños de mascotas en la identificación de síntomas y tratamiento inmediato.

Científicos de la UNAM entrenan perros para detectar la plaga

Un grupo de especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desarrolla un programa piloto para entrenar perros que puedan identificar la presencia del gusano barrenador a partir del olor que emiten las heridas infestadas.

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El objetivo es reducir el tiempo entre la infección y el diagnóstico, ya que la larva puede causar lesiones graves y, sin atención rápida, la muerte del animal.

Los investigadores destacan que la intervención temprana resulta clave para romper el ciclo biológico del insecto. La mosca adulta deposita los huevos en heridas abiertas, y las larvas se alimentan del tejido vivo. Cuando caen al suelo para continuar su desarrollo, reinician el proceso.

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El cartel informativo de la campaña “Rompe el ciclo del gusano barrenador” señala: “Sin heridas no hay gusaneras”, y recomienda desinfectar y tratar la herida rápidamente, además de matar a los gusanos y evitar que lleguen al suelo.

Protocolos estatales y reporte de casos sospechosos

En Nuevo León, las autoridades lanzan una estrategia de capacitación para personal veterinario y ciudadanos, con énfasis en la importancia de la higiene y la atención inmediata de heridas en mascotas y ganado. Los protocolos incluyen la distribución de materiales gráficos, líneas telefónicas y canales digitales para reportar casos sospechosos al SENASICA.

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¿Qué hacer para proteger a tus mascotas del gusano barrenador? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las recomendaciones oficiales indican que el tratamiento oportuno y la eliminación segura de las larvas pueden detener la expansión del gusano barrenador en zonas rurales y urbanas.

La Secretaría de Agricultura y el organismo federal SENASICA exhortan a la población a reportar cualquier sospecha al teléfono 800 751 2100, al WhatsApp 55 3996 4462 o al correo gestion.dgsa@senasica.gob.mx. La campaña oficial insiste en que la prevención y la atención rápida son la única vía para erradicar la plaga que ya afecta a miles de animales en el país

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