México

Huelga en Monte de Piedad: cuáles son las demandas de los trabajadores, punto por punto

A más de siete meses de iniciado el paro, las negociaciones entre el sindicato y la administración siguen estancadas; mientras tanto, STPS insta al diálogo

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La huelga en el Nacional Monte de Piedad se ha convertido en uno de los conflictos laborales más prolongados en México en 2026. A más de siete meses de iniciado el paro, las negociaciones entre el sindicato y la administración siguen estancadas, mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impulsa una salida basada en votación directa de los trabajadores.

El conflicto, que comenzó el 1 de octubre de 2025, ha afectado a miles de empleados y usuarios de esta histórica institución prendaria, sin que hasta ahora exista un acuerdo definitivo.

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¿Por qué estalló la huelga en el Monte de Piedad?

De acuerdo con el sindicato, el paro laboral se originó por una serie de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y decisiones administrativas que, aseguran, afectan directamente sus derechos laborales.

Además, la autoridad laboral ha reconocido que existe una “enorme distancia” entre las posturas de ambas partes, lo que ha llevado la negociación a un punto muerto.

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Demandas de los trabajadores del Monte de Piedad, punto por punto

  1. Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo: El sindicato acusa a la administración de incumplir diversas cláusulas del CCT, lo que detonó el conflicto laboral.
  2. Rechazo a cambios en la asignación de plazas: Uno de los puntos más polémicos es el sistema de “boletinación de plazas”, es decir, la forma en que se asignan vacantes y ascensos dentro de la institución.
    1. Los trabajadores señalan que estos cambios afectan sus derechos y antigüedad.
    2. La empresa, en contraste, defiende un modelo más automatizado y transparente.
  3. Oposición a la posible desaparición del sindicatoEl gremio ha denunciado una supuesta intención del patronato de debilitar o incluso desaparecer la representación sindical.
  4. Garantías en procesos de ascenso y vacantesLos trabajadores buscan mantener control y certeza en los mecanismos de promoción interna, evitando decisiones unilaterales de la empresa.
  5. Mejores condiciones laborales y salarialesAunque no es el único punto, el tema económico también está presente, con exigencias relacionadas con salarios, prestaciones y estabilidad laboral.

¿Qué propone el gobierno para resolver la huelga?

Ante el estancamiento, la STPS propuso una salida “democrática e inmediata”:

  • Elaborar un dictamen con solución integral.
  • Someterlo a votación directa y secreta de los trabajadores.
  • En caso de rechazo, llevar el caso al Poder Judicial para definir la legalidad de la huelga.

El gobierno también ha advertido que el conflicto ha impactado de forma importante tanto a empleados como a clientes de la institución.

Un conflicto sin solución a corto plazo

Pese a más de 30 mesas de negociación, no se ha logrado un acuerdo entre las partes. La huelga continúa mientras un tribunal revisa resoluciones judiciales previas sobre su legalidad.

El futuro del Monte de Piedad dependerá de si trabajadores y administración logran acercar posiciones o si la resolución llega por la vía legal, en un caso que se ha vuelto emblemático del debate sobre democracia sindical y derechos laborales en México.

¿Qué hago para recuperar mis objetos empeñados?

Ante la huelga en el Nacional Monte de Piedad, miles de personas no han podido recoger sus pertenencias; sin embargo, existen vías legales y alternativas para intentar recuperarlas, siempre que ya hayas liquidado tu préstamo.

Opciones para recuperar tus prendas

Si ya terminaste de pagar tu empeño, puedes iniciar un proceso individual por estas vías:

  • 1. Conciliaexprés de Profeco: puedes presentar una queja para solicitar la devolución de tu prenda sin acudir físicamente a una sucursal.
  • 2. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos: también puedes acudir directamente y solicitar por escrito la devolución de tus objetos dentro del proceso legal en curso.

Requisitos básicos

Para cualquiera de las opciones, deberás cumplir con lo siguiente:

  • Haber liquidado totalmente tu deuda
  • Presentar el contrato o boleta original de empeño
  • Comprobar el pago o “desempeño” de la prenda

Consideraciones importantes

  • El trámite es individual y opcional, es decir, debes hacerlo por cada contrato de empeño.
  • La devolución no es inmediata, ya que depende de resoluciones legales y de la situación de la huelga.
  • Aunque no puedas recoger tus objetos por ahora, la institución asegura que las prendas están resguardadas en bóvedas seguras.

¿Qué pasa si aún no terminas de pagar?

  • Puedes seguir pagando en línea o en establecimientos autorizados
  • Se han extendido los plazos de pago para evitar la pérdida de tus bienes
  • Ninguna prenda será vendida durante la contingencia

En resumen, aunque la huelga mantiene cerradas las sucursales, sí existen mecanismos para recuperar tus objetos, pero implican procesos legales y paciencia hasta que se resuelva el conflicto.

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