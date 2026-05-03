México

PAN pide desaparición de poderes en Sinaloa tras acusaciones de EU contra Rocha Moya

El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, exigió al Senado evaluar la desaparición de poderes en Sinaloa

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La dirigencia nacional del PAN reclamó acciones institucionales de mayor alcance ante el contexto generado por pesquisas internacionales y mencionó la necesidad de que el Senado analice el restablecimiento del orden constitucional en el estado. (Infobae-Itzallana)
La dirigencia nacional del PAN reclamó acciones institucionales de mayor alcance ante el contexto generado por pesquisas internacionales y mencionó la necesidad de que el Senado analice el restablecimiento del orden constitucional en el estado. (Infobae-Itzallana)

El Partido Acción Nacional (PAN) se sumó este domingo al debate político desatado por el indiciamiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y exigió una medida constitucional que va más allá de la licencia que el funcionario anunció el viernes: la desaparición de poderes en la entidad.

Así lo planteó el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, en un comunicado en el que calificó la situación de Sinaloa como una “crisis de Estado” que las autoridades locales ya no pueden resolver por sí solas.

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“La licencia no resuelve el problema”

Romero Herrera fue directo al señalar que la salida temporal de Rocha Moya del cargo no es suficiente frente a la gravedad de las acusaciones:

“Que el exgobernador Rocha haya pedido licencia no resuelve el problema, en tanto que no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en Sinaloa.”

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El dirigente panista argumentó que las acusaciones formales presentadas por fiscales estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios por delitos relacionados con el narcotráfico confirman una situación que, afirmó, “durante años fue advertida” y que ahora adquiere una dimensión institucional.

“Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades”, sostuvo.

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El crimen organizado en las elecciones de 2021

Uno de los señalamientos más delicados del comunicado panista es la referencia a la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de Sinaloa de 2021, elemento que aparece en el indiciamiento estadounidense y que el PAN considera especialmente grave.

Por ello, Romero Herrera planteó que el Senado de la República debe evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad como mecanismo constitucional para restablecer el orden.

“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria frente a una crisis que ha rebasado a las autoridades locales. Sinaloa y su gente merecen un gobierno que sí vea por ellos, y no por los criminales”, señaló.

Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cazarez
Las acusaciones contra autoridades estatales, según el PAN, exigen una respuesta constitucional inmediata por parte de la Cámara alta para garantizar el funcionamiento legal y el combate efectivo al crimen organizado en la entidad. Foto: X/@InzunzaCazarez

El cierre político

Romero Herrera aprovechó el comunicado para lanzar un mensaje más amplio contra el gobierno de Morena, al afirmar que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.

“Defender el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas es defender a México”, concluyó, en lo que fue también una crítica directa al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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