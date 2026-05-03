Lactarios universitarios: una herramienta clave contra la deserción de alumnas y trabajadoras

Las universidades implementan lactarios para apoyar a madres lactantes. | (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en México solo el 34.2 % de los menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva, mientras que un preocupante 27.2 % consume fórmulas comerciales.

Frente a esta realidad, las universidades están implementando espacios vitales para garantizar una alimentación adecuada desde la primera infancia: los lactarios.

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¿Qué son y por qué importan en las universidades?

Los lactarios son áreas con un diseño higiénico, seguro y accesible, creadas específicamente para que las mujeres en periodo de lactancia puedan amamantar a sus bebés, o bien, extraer y conservar su leche materna durante su jornada académica o laboral para transportarla a casa al final del día.

Más allá de la salud nutricional, la instalación de estos espacios en México tiene profundas implicaciones en la equidad de género y en la permanencia dentro de la educación superior.

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El doctor Alexis Eduardo Jiménez Rodríguez, jefe del Servicio Médico en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, explica que uno de los objetivos principales de estos recintos es frenar la deserción escolar y laboral, un problema derivado de las barreras que enfrentan las mujeres para conciliar la maternidad con su desarrollo profesional.

“Al coadyuvar a que continúen con sus actividades académicas y laborales sin renunciar a la lactancia, se reconoce a la maternidad como una dimensión de la vida que debe ser acompañada”, expresó el Dr. Jiménez Rodríguez.

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Un porcentaje considerable de bebés mexicanos consume fórmulas comerciales por la falta de condiciones, mientras universidades de la zona metropolitana habilitan lactarios para facilitar la alimentación temprana con leche humana| (X/@WFP_es)

El especialista añadió que estas instalaciones son herramientas fundamentales para construir entornos más inclusivos e igualitarios, donde la responsabilidad involucra a toda la comunidad, incluyendo a los hombres.

El impacto de estos espacios es real y medible en la vida de la comunidad universitaria. La maestra Patricia Ramírez Esquivel, jefa de proyecto de intercambio y movilidad de la UAM Cuajimalpa, compartió cómo el lactario de su unidad fue crucial tras el nacimiento prematuro de su bebé.

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Durante un año, acudió a extraerse leche dos veces por semana. Según relata la docente, este espacio le permitió nutrir a su hijo de forma adecuada: “Vimos que este ejercicio le ayudó porque fortaleció sus defensas y tuvo un crecimiento significativo”.

Directorio de lactarios en la UAM y la UNAM

Para apoyar la permanencia de las mujeres en las aulas y oficinas, diversas instituciones educativas de la Zona Metropolitana del Valle de México y otros estados del país han habilitado estos espacios. Aquí te compartimos dónde encontrarlos:

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Sedes en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

El respaldo institucional facilita que las madres logren alimentar a sus hijos y fortalecer sus defensas durante sus actividades diarias|Crédito: Universidad Autónoma Metropolitana

UAM Azcapotzalco: Ubicado al interior de la unidad. Cuenta con una estancia, dos refrigeradores y tres módulos privados. Cada módulo dispone de tarjas para el lavado de manos y utensilios, así como cambiadores de pañales.

UAM Cuajimalpa: Fue el primer lactario de la institución. Se localiza en el piso 4, junto al Servicio Médico. Opera de lunes a viernes y está equipado con un extractor de leche eléctrico de alta calidad y un kit completo de aditamentos para la extracción.

Sedes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

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La Máxima Casa de Estudios cuenta con múltiples salas de lactancia para uso de alumnas, profesoras y trabajadoras:

La UNAM dispone de salas de lactancia en FES Aragón, Facultad de Filosofía y Letras, Unidad de Posgrado y otras sedes para apoyar a su comunidad.|(Crédito: Cuaded UNAM)

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón: El Lactario Universitario Aragón (LUA) se ubica en el cubículo 4 del Servicio Médico. Abre de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 h, y sábados de 08:00 a 13:30 h. (Solicitar acceso a: serviciosalacomunidad@aragon.unam.mx ).

Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad Universitaria): Ubicado en la zona de salones de posgrado, junto a la entrada de las Coordinaciones. De uso directo (si está cerrado, acudir con la secretaria de la Dirección).

Unidad de Posgrado (Ciudad Universitaria): Situado entre los edificios D y F, cerca de las Coordinaciones, con acceso común por el área del Posgrado de Economía.

Unidad Coordinadora de Apoyo a los Comités Académicos de Área (Ciudad Universitaria): Disponible para sus trabajadoras, este edificio se encuentra a un costado de la Facultad de Arquitectura.

Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI): Cuenta con una sala en el piso 6 para su personal. (San Francisco 400, Col. del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez).

ENES Unidad León: Se encuentra en el primer piso de la Torre Académica. Es de uso libre; solo requiere registro en bitácora y se puede apartar horario en el calendario de la entrada.

Extensión San Miguel de Allende (ENES León): Espacio disponible para la comunidad. (Citas al correo: sanmigueldeallende@enes.unam.mx ).

ENES Unidad Morelia: Ubicado en el primer piso del edificio de gobierno. De uso abierto a la comunidad; el acceso se solicita en la Secretaría Administrativa.