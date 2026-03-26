Tras reducción de programa de Maxine Woodside, Ana María Alvarado asegura que le mienten "para hacerla a un lado"

La estrategia de la emisora, según Alvarado, busca marginar progresivamente a Maxine Woodside de la televisión (Foto: Instagram@maxwoodside)

La reciente reducción de horario del programa Todo para la Mujer generó diversas opiniones sobre el cambio en el emblemático espacio radiofónico mexicano. Maxine Woodside se enfrenta al recorte de una hora en su transmisión, mientras Ana María Alvarado, quien trabajó durante décadas en el programa, acusa a directivos de ocultar las verdaderas intenciones detrás del cambio.

Ana María Alvarado sostiene que, tras ser informada del ajuste en el horario de “Todo para la Mujer”, el manejo de la situación por parte de la directiva busca marginar progresivamente a Woodside. Según Alvarado, se emplean argumentos engañosos para suavizar la decisión, en un contexto de transición hacia plataformas digitales.

Acusaciones de Ana María Alvarado tras la reducción de Todo para la Mujer

La excolaboradora advierte que Ricardo Muñoz, director de noticias, ha sido poco transparente. “Ricardo Muñoz, el director de noticias, es el que salió en el programa de Maxine. Uhh, si yo les contara, él dice mentiras una tras otra... Cuando trabajaba en Grupo Fórmula, un día ese señor me citó, durante dos horas me dijo mentiras... Me estaba mareando para que yo firmara algo y entonces me corrieran de Grupo Fórmula”.

Alvarado relata que fue conducida a firmar documentos en presencia de un notario, abogados y la directora de recursos humanos, tras recibir promesas sobre una supuesta reestructuración. “¿Cómo?, ¿no me estaba contando allá afuera que me iban a tomar en cuenta para Grupo Fórmula para hacer una reestructura?”, cuestionó.

Ana María Alvarado acusó a Ricardo Muñoz de poca transparencia en el manejo del horario de Todo para la Mujer (Foto: Instagram)

Según la periodista, la estrategia consistía en lograr que firmara su renuncia o aceptara condiciones cambiantes, para después ser acusada de incumplirlas. “Él fue el que me dijo mentiras, yo les aseguro que no le está diciendo la verdad a Maxine”.

Ana María Alvarado afirma que “le consta” que Ricardo Muñoz “dice mentiras”

Respecto a la reducción del espacio televisivo de Woodside, Alvarado señaló: “Le dijo a Maxine, ‘ay, no, no, qué barbaridad, Maxine. Qué envidiosos los que dicen que te estamos quitando tiempo’. Pues le están quitando tiempo de Telefórmula”.

La periodista subrayó que la emisora ha ido restando horas y espacios al programa a lo largo del tiempo.

“Primero Maxine era de lunes a domingo, luego le quitaron y luego grabábamos sábado y domingo, era ‘lo mejor de la semana’, y yo era la que me echaba la mayoría de esas grabaciones. Luego quitaron lo de los domingos que era repetición, luego le quitaron los sábados. Teníamos repetición en la noche y también se la quitaron; para que vean que ha ido restando”.

Directivos de Grupo Fórmula defendieron el recorte con argumentos de crecimiento digital y aumento de vistas en YouTube (Todo Para la Mujer / YouTube)

Alvarado insiste en que Muñoz manipula la información para maquillar los recortes: “Lo que le fue a contar Ricardo Muñoz son puras mentiras porque le dice ‘no, no, no, en la primera hora vas a estar en YouTube y en radio, es más lo estamos ampliando’. YouTube ya estaba, ¿cuál es la novedad? Y dice ‘y la segunda hora vas a estar en radio, pero no en televisión, no te estamos quitando nada, estamos mejorando las condiciones’”.

“Definitivamente le están recortando y son golpes disfrazados y disimulados para irla haciendo a un lado. Eso es un hecho. No le crean a Ricardo Muñoz porque él sabe mentir y muy bien, y me consta”.

Además, lamentó que a otros conductores no se les haya reducido su espacio: “Le está dando ‘atole con el dedo’, claro que le están quitando una hora de televisión… A Ciro Gómez Leyva no le quitaron tiempo, a Maxine sí. Si funcionara como antes hubieran dejado en Telefórmula las dos horas de programa, pero la dividieron una hora Marco Regil y una hora Maxine”.

Argumentos de la emisora y la conductora sobre el cambio de formato

Desde la dirección, Ricardo Muñoz defendió la nueva estrategia de distribución de contenidos. El directivo afirmó que el ajuste responde al impulso de la audiencia digital: “Hemos llegado a cifras impresionantes en vistas en YouTube”.

Muñoz añadió: “Podemos repartir en nuestra audiencia mucho mejor nuestros contenidos”. Además, destacó el posicionamiento de la estación como referente de grandes personalidades, en referencia a la herencia de Rogerio Azcárraga.

La historia de enfrentamientos legales entre Ana María Alvarado y Grupo Fórmula incluye acusaciones de despido irregular y ausencia de finiquito (Instagram)

Sobre el formato del programa, Maxine Woodside explicó: “Ahora en lugar de que vaya las dos horas radio y tele, es una hora solo radio y la segunda hora va radio y tele”.

Antecedentes y contexto de los cambios en Todo para la Mujer

Las modificaciones en Todo para la Mujer se suman a recortes anteriores en la emisora. Alvarado recordó que, en el pasado, se eliminaron transmisiones durante los fines de semana y repeticiones nocturnas.

La historia de tensiones entre Ana María Alvarado y el equipo se remonta a su salida, tras 36 años en Grupo Fórmula. La excolaboradora describió su despido como una “trampa legal”, en la que fue citada por sorpresa con la presencia de directivos, abogados y un notario.