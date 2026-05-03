México

¿Qué le pasó a Arturo Arredondo? Exintegrante de Panda es operado de emergencia en Chile

La situación obligó a cancelar su participación en próximas presentaciones de su banda Desierto Drive en Sudamérica

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Composición de Ricardo Treviño, con barba y cabello rizado, en primer plano y una imagen insertada de él en cama de hospital con mascarilla
El músico Ricardo Treviño se recupera en el hospital tras ser sometido a una cirugía de apendicitis por complicaciones, según se observa en esta imagen compuesta que incluye una foto suya en concierto. (Ricardo Treviño: Instagram)

La salud de Arturo Arredondo encendió las alarmas entre seguidores del rock mexicano tras confirmarse que fue sometido a una cirugía de emergencia durante su estancia en Chile. La situación obligó a cancelar su participación en próximas presentaciones de su banda Desierto Drive en Sudamérica.

El propio músico explicó lo ocurrido a través de un video difundido en redes sociales, donde detalló la gravedad del episodio médico. “Me tuvieron que operar de un apéndice perforado”, declaró, al tiempo que agradeció la rápida intervención médica.

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Cirugía urgente tras complicación abdominal

De acuerdo con el testimonio del artista, el problema inició como una apendicitis que evolucionó de forma crítica. La condición derivó en una perforación del apéndice, cuadro que suele desencadenar una infección abdominal severa conocida como peritonitis, considerada una urgencia médica.

El propio Ricardo Treviño explicó lo ocurrido a través de un video difundido en redes sociales, donde detalló la gravedad del episodio médico. “Me tuvieron que operar de un apéndice perforado”, declaró, al tiempo que agradeció la rápida intervención médica.

Arredondo destacó que la intervención se realizó de forma oportuna, lo que resultó clave para evitar consecuencias mayores.

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“Es más bien ser agradecido de que exista la tecnología para que me hayan podido operar tan rápido, porque sí era una emergencia”, expresó.

Cancelaciones y reacción del público

La emergencia impactó directamente la agenda de la banda, que tenía programada una serie de conciertos en Chile, Paraguay y Ecuador. La productora del evento confirmó la situación en un comunicado:

“Lamentamos informar que el concierto [...] tendrá una modificación en su programación debido a una situación médica imprevista [...] quien debió ser intervenido de urgencia por apendicitis tras su llegada al país”.

El anuncio provocó una ola de mensajes de apoyo hacia el músico, especialmente entre fans que esperaban verlo en esta gira. El propio Arredondo respondió a esa reacción con un mensaje cercano: “Muchas gracias por sus mensajes de buena vibra”.

Un hombre calvo con chaqueta acolchada verde, visto de espaldas, mira una tomografía médica en la pantalla de una computadora en un entorno hospitalario
Arturo Arredondo, músico mexicano, revisa sus resultados médicos en una computadora tras someterse a una operación de emergencia en Chile. (Ricardo Treviño: Instagram)

Recuperación en proceso

Aunque no se han dado detalles específicos sobre su alta médica, el tono del mensaje sugiere que el artista se encuentra estable tras la operación. Incluso adelantó su intención de retomar los compromisos pendientes una vez que su estado de salud lo permita.

“Nos vemos pronto por acá. Les vamos a poner las fechas a ver cómo”, comentó, dejando abierta la posibilidad de reagendar los conciertos cancelados.

El episodio pone en pausa temporal la actividad de Desierto Drive en Sudamérica, mientras el exintegrante de Panda se enfoca en su recuperación tras una intervención que, según sus propias palabras, ocurrió en un momento crítico pero fue atendida a tiempo.

¿Qué es una peritonitis?

La peritonitis es la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la pared abdominal y los órganos internos, generalmente provocada por una infección bacteriana o fúngica grave. Es una urgencia médica potencialmente mortal que suele surgir tras la rotura de un órgano (como el apéndice) o complicaciones postoperatorias.

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