México

Hallan cuerpo baleado en plazuela de Caimanero en Mocorito, Sinaloa

La víctima, identificada como un habitante de la región, fue localizada envuelta en una cobija junto a una cancha

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La víctima fue identificada como Conrado “N”, de 50 años de edad, habitante de la misma localidad. (Imagen ilustrativa. Crédito: Visuales IA | Infobae México)
La víctima fue identificada como Conrado “N”, de 50 años de edad, habitante de la misma localidad. (Imagen ilustrativa. Crédito: Visuales IA | Infobae México)

El cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego fue localizado la mañana de este domingo en la comunidad de Caimanero, perteneciente al municipio de Mocorito, Sinaloa, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue identificada como Conrado “N”, de 50 años de edad, habitante de la misma localidad. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la plazuela del poblado, a un costado de las canchas deportivas, donde el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija.

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Fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo durante las primeras horas de la mañana, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Mocorito, quienes confirmaron el hecho y procedieron a acordonar la zona.

En el sitio, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía estatal realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y dar inicio a la carpeta de investigación. De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba heridas en el cuerpo y el cráneo provocadas por proyectil de arma de fuego.

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Versiones recabadas en el lugar señalan que la agresión pudo haber ocurrido durante la madrugada o la noche previa, antes de que el cuerpo fuera abandonado en el punto donde fue localizado.

Este hecho se suma a otros eventos violentos registrados durante la misma jornada en la zona centro de Sinaloa, donde se han reportado —al menos— cinco personas privadas de la vida en este domingo.

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