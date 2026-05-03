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Los beneficios de la fresa para la salud del corazón y los huesos

Estas frutas son saludables y deliciosas

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Imagen de fresas frescas y jugosas, símbolo de los múltiples beneficios que aportan a la salud del cerebro y el corazón según recientes investigaciones científicas.
El poder oculto de las fresas: más allá de su dulzura, un aliado inesperado para la salud cerebral y cardíaca. (Imagen ilustrativa Infobae)

La fresa es una de las frutas más consumidas por su sabor, accesibilidad y versatilidad en la cocina. Más allá de su atractivo, destaca por su aporte en nutrientes y compuestos antioxidantes que favorecen la salud integral. Incluir fresas en la alimentación diaria se asocia con mejoras en el sistema cardiovascular y el fortalecimiento de los huesos, dos áreas clave para mantener la calidad de vida a cualquier edad.

El perfil nutricional de la fresa la convierte en una opción habitual en dietas enfocadas en la prevención de enfermedades crónicas y el cuidado del sistema óseo. Su contenido de vitamina C, potasio y fitonutrientes contribuye a mantener el corazón funcionando correctamente y a reforzar la estructura de los huesos. La combinación de estos beneficios hace de la fresa un complemento ideal en desayunos, colaciones o postres.

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Beneficios de la fresa para la salud del corazón

Imagen de fresas frescas y jugosas, símbolo de los múltiples beneficios que aportan a la salud del cerebro y el corazón según recientes investigaciones científicas.
(Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo regular de fresas se relaciona con una mejor función cardiovascular gracias a sus nutrientes y antioxidantes:

  • Rica en vitamina C, que protege las paredes de los vasos sanguíneos.
  • Contiene antocianinas, compuestos que ayudan a reducir la presión arterial.
  • Su aporte de potasio favorece el equilibrio de los líquidos y la función cardíaca.
  • Baja en sodio, lo que ayuda a controlar la presión arterial.
  • Proporciona fibra, que apoya el control del colesterol y la salud de las arterias.
  • Los polifenoles presentes en la fresa ayudan a reducir la inflamación en el sistema circulatorio.

Beneficios de la fresa para la salud de los huesos

La fresa también aporta nutrientes que influyen en la fortaleza y mantenimiento de los huesos:

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  • Fuente de manganeso, mineral esencial para la formación ósea.
  • Aporta vitamina K, necesaria para la mineralización de los huesos.
  • Contiene calcio y magnesio en cantidades que complementan la dieta diaria.
  • El ácido fólico en la fresa apoya el desarrollo y reparación de los tejidos óseos.
  • Los antioxidantes presentes ayudan a reducir el daño oxidativo en las células óseas.
  • Consumir fresas favorece la absorción de calcio de otros alimentos.

Formas sencillas de integrar la fresa en la dieta diaria

Imagen de fresas frescas y jugosas, símbolo de los múltiples beneficios que aportan a la salud del cerebro y el corazón según recientes investigaciones científicas.
(Imagen ilustrativa Infobae)

La versatilidad de la fresa facilita su consumo en distintas preparaciones y momentos del día:

  • Como snack fresco, sola o combinada con otras frutas.
  • En licuados o smoothies con yogurt natural o leche.
  • Añadida a cereales, avena o ensaladas verdes.
  • Mezclada en postres bajos en azúcar, como gelatinas o paletas.
  • Como complemento de agua fresca o infusiones frutales.

Incorporar fresas de manera regular aporta sabor, variedad y beneficios a la salud del corazón y los huesos. Elegir fresas frescas y bien lavadas asegura el máximo provecho de sus nutrientes.

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