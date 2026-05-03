Los beneficios de la fresa para la salud del corazón y los huesos

El poder oculto de las fresas: más allá de su dulzura, un aliado inesperado para la salud cerebral y cardíaca. (Imagen ilustrativa Infobae)

La fresa es una de las frutas más consumidas por su sabor, accesibilidad y versatilidad en la cocina. Más allá de su atractivo, destaca por su aporte en nutrientes y compuestos antioxidantes que favorecen la salud integral. Incluir fresas en la alimentación diaria se asocia con mejoras en el sistema cardiovascular y el fortalecimiento de los huesos, dos áreas clave para mantener la calidad de vida a cualquier edad.

El perfil nutricional de la fresa la convierte en una opción habitual en dietas enfocadas en la prevención de enfermedades crónicas y el cuidado del sistema óseo. Su contenido de vitamina C, potasio y fitonutrientes contribuye a mantener el corazón funcionando correctamente y a reforzar la estructura de los huesos. La combinación de estos beneficios hace de la fresa un complemento ideal en desayunos, colaciones o postres.

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Beneficios de la fresa para la salud del corazón

(Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo regular de fresas se relaciona con una mejor función cardiovascular gracias a sus nutrientes y antioxidantes:

Rica en vitamina C, que protege las paredes de los vasos sanguíneos.

Contiene antocianinas, compuestos que ayudan a reducir la presión arterial.

Su aporte de potasio favorece el equilibrio de los líquidos y la función cardíaca.

Baja en sodio, lo que ayuda a controlar la presión arterial.

Proporciona fibra, que apoya el control del colesterol y la salud de las arterias.

Los polifenoles presentes en la fresa ayudan a reducir la inflamación en el sistema circulatorio.

Beneficios de la fresa para la salud de los huesos

La fresa también aporta nutrientes que influyen en la fortaleza y mantenimiento de los huesos:

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Fuente de manganeso, mineral esencial para la formación ósea.

Aporta vitamina K, necesaria para la mineralización de los huesos.

Contiene calcio y magnesio en cantidades que complementan la dieta diaria.

El ácido fólico en la fresa apoya el desarrollo y reparación de los tejidos óseos.

Los antioxidantes presentes ayudan a reducir el daño oxidativo en las células óseas.

Consumir fresas favorece la absorción de calcio de otros alimentos.

Formas sencillas de integrar la fresa en la dieta diaria

(Imagen ilustrativa Infobae)

La versatilidad de la fresa facilita su consumo en distintas preparaciones y momentos del día:

Como snack fresco, sola o combinada con otras frutas.

En licuados o smoothies con yogurt natural o leche.

Añadida a cereales, avena o ensaladas verdes.

Mezclada en postres bajos en azúcar, como gelatinas o paletas.

Como complemento de agua fresca o infusiones frutales.

Incorporar fresas de manera regular aporta sabor, variedad y beneficios a la salud del corazón y los huesos. Elegir fresas frescas y bien lavadas asegura el máximo provecho de sus nutrientes.

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