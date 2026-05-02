Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos ¿En qué lugar se pone?

Saúl “Canelo” Álvarez dio a conocer su listado de los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, seleccionando a figuras como Julio César Chávez, Erik Morales y también incluyéndose a sí mismo. (Ilustración: Jovani Pérez)

Saúl “Canelo” Álvarez dio a conocer su listado de los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, seleccionando a figuras como Julio César Chávez, Erik Morales y también incluyéndose a sí mismo.

Cabe señalar que el boxeador tapatío ha vuelto a los entrenamientos tras una pausa de varios meses, periodo en el que se sometió a una cirugía de codo en octubre después de perder su título indiscutido de las 76,2 kilogramos (168 libras) ante Terence Crawford.

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El promotor árabe Turki Alalshikh asegura que el evento sigue en pie pese a los ataques en la región. (Ilustración: Jovani Pérez)

Canelo Álvarez se pone en el lugar 2 dentro de los mejores mexicanos de todos los tiempos

En una dinámica con The Ring, Saúl Álvarez acomodó a cinco peleadores mexicanos según su relevancia. El tapatío colocó a Julio César Chávez como el número 1, seguido de él. En tercer lugar puso a Marco Antonio Barrera, en cuarto a Erik “Terrible” Morales y en quinto a Juan Manuel Márquez.

Julio César Chávez Saúl Canelo Álvarez Marco Antonio Barrera Erik Morales Juan Manuel Márquez

En una dinámica con The Ring, Saúl Álvarez acomodó a cinco peleadores mexicanos según su relevancia (The Ring)

¿Qué sigue para Saúl Álvarez?

El siguiente combate de Saúl Álvarez ya tendría fecha y sede: el propio boxeador anunció que su regreso al ring será el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con un título mundial de los supermedianos en juego.

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Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el nombre de su rival, todo indica que el elegido será Christian Mbilli. El púgil de origen francés fue proclamado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace unas semanas y el organismo lo designó para defender su cinturón en septiembre de 2026, coincidiendo con el retorno del mexicano.

Canelo Álvarez asistió a la premiación de The Ring aunqu eno ganó ningún premio (X@Turki_alalshikh)

¿Cuándo se retirará Saúl Álvarez del boxeo?

En una reciente entrevista en el podcast de Oso Trava, Álvarez afirmó que planeaba retirarse del boxeo a los 37 años, pero la decisión podría cambiar por influencia de Turki Alalshikh. El boxeador azteca sostuvo que existen intereses importantes para que prolongue su carrera y que, por ahora, no ve a ningún peleador capaz de generar lo que él consigue en la industria. Canelo reconoció que se mantiene en buen estado físico y mental, lo que lo lleva a considerar aprovechar al máximo el momento.

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El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

El peleador jalisciense y el famoso jeque árabe, Turki Alalshikh, firmaron un contrato en 2024 para realizar cuatro combates, tres deben hacerse en Arabia Saudita y uno más en Estados Unidos. Cabe señalar que el primero fue contra William Scull en tierras árabes, y el segundo ante Terence Crawford en territorio norteamericano.