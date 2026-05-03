Ignacio Mier asegura que “la forma es fondo” por solicitud de licencia de Rocha Moya, se lanza contra Maru Campos

El senador Ignacio Mier reconoció que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidiera licencia por las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: redes sociales)

El senador de Morena, Ignacio Mier, reconoció el actuar de Rubén Rocha Moya al proceder con la solicitud de licencia como gobernador de Sinaloa, un anuncio realizado la noche del 1 de mayo, luego de las acusaciones de autoridades estadounidenses en contra del mandatario estatal.

Ignacio Mier reconoce a Rocha Moya

El también coordinador de las y los senadores morenistas, comenzó con un breve mensaje de respaldo:

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“En política, como en la vida, la forma es fondo. La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, como Gobernador de Sinaloa, es de una consistencia política formidable: verdad y justicia”.

A este tema que ha generado tensión con el gobierno de Donald Trump, también se suma el caso de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo que llevó al desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, situación que generó distintos posicionamientos de políticos de todos los partidos.

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El legislador morenista no dejó pasar la oportunidad y recriminó la posición del Partido Acción Nacional y la gobernadora Maru Campos, quien no quiso comparecer ante el Senado:

“El que nada debe, nada teme. Contraste total con la actitud del PAN y su Gobernadora de Chihuahua, que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación ‘a modo’”.

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Mier finalizó su mensaje asegurando que hay “congruencia y consistencia” en las decisiones tomadas por el mandatario de Sinaloa:

“La congruencia y la consistencia son las armas más fuertes de la transformación y lo que más valora el pueblo de México, Verdad y Justicia”.

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