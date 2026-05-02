Shakira en vivo desde Copacabana: dónde y a qué hora ver el concierto en México

Ya está todo listo para que Shakira se presente gratis para más de 2 millones de personas en la playa de Copacabana, en Brasil, como parte del programa Todo Mundo en Río. La colombiana podría romper el récord de asistencia que marcó Lady Gaga el año pasado.
El show que Shakira presentará en Río de Janeiro forma parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, espectáculo que recorrió varias ciudades de México, incluida la CDMX, donde tuvo una parada en el Zócalo Capitalino y reunió a más de 400 mil fanáticos.
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El Ayuntamiento de Río de Janeiro desplegó un operativo masivo para garantizar la seguridad de los asistentes que ya esperan a la colombiana bajo el sol. Cabe mencionar, que la producción para el espectáculo es masiva: pantallas gigantes, una pasarela que se eleva, tecnología de punta y un amplio escenario que recibirá a Shakira junto a su banda y sus múltiples bailarines.
Shakira en Brasil: horarios y dónde ver
El espectáculo también se transmitirá en vivo para los fans que estén fuera de la playa de Copacabana. Desde Brasil, se podrá ver a través de TV Globo y Multishow. En las redes de Multishow también se transmitirá material, aunque no el show completo.
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Para los fans que se encuentran fuera de Brasil, podrán ver el concierto a través de la plataforma de streaming Globoplay.
Respecto a los horarios, Shakira subirá al escenario a las 9:45 en el horario de Río de Janeiro. Si estás en México, el show comenzará a las 6:45, hora del centro del país.
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Shakira y el récord que debe de romper
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es, hoy por hoy, la gira encabezada por un artista latino más exitosa de todos los tiempos, superando al último tour de Luis Miguel.
Del mismo modo, el show de Shakira se encuentra entre las diez giras mundiales femeninas más exitosas de la historia, listado en el que también se encuentran Madonna y Lady Gaga, las dos artistas que ya se presentaron en Copacabana y cuyas audiencias superan el millón de asistentes.
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En 2024, Madonna llevó su Celebration Tour a la playa más famosa de Brasil, y reunió a nada más y nada menos que 1.6 millones de fans. Un año después, tras triunfar en Coachella y en México, Lady Gaga se presentó en Rio con The Art of Personal Chaos, un espectáculo que se transformó después en el Mayhem Ball Tour. La neoyorkina convocó a 2.5 millones de little monsters.
Si Shakira quiere romper el récord de Copacabana, deberá superar las métricas de Madonna y Lady Gaga. A juzgar las reservas de aviones, hoteles y la viralidad del evento en redes sociales, es altamente probable que la colombiana se ostente el espectáculo femenino que más personas ha reunido en la historia de la música.
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¿Qué canciones cantará Shakira en Río?
El repertorio final para el show de la colombiana en Copacabana todavía es un misterio, pero debido a otras presentaciones de la gira y a los ensayos, este podría ser el setlist.
- La Fuerte
- Girl Like Me
- Las de la Intuición
- Estoy Aquí
- Empire
- Inevitable
- Te Felicito
- TQG
- Don´t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía
- La Bicicleta
- La Tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted to You
- Loca
- Soltera
- Choka Choka (con Anitta)
- Última
- Ojos Así
- Antología
- Pies Descalzos
- Objetion
- Can’t Remember To Forget You
- Wherever Whenever
- Waka Waka
- Loba
- Bzrp Music Sessions Vol.53
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