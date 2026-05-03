México

STPS plantea a Nacional Monte de Piedad y sindicato a resolver huelga mediante diálogo, legalidad y democracia

La huelga en Nacional Monte de Piedad cumple siete meses sin solución

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monte de piedad PALABRAS CLAVE: monte de piedad; huelga
La reapertura de sucursales del Nacional Monte de Piedad dependerá de un acuerdo con el sindicato, mientras millones de usuarios permanecen afectados. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral proponen a la administración de la institución y al sindicato de trabajadores del Monte de Piedad aceptar una propuesta de solución elaborada por las autoridades y someterla a votación secreta entre las y los trabajadores, como vía para destrabar el conflicto y devolver la operación normal a una de las instituciones más reconocidas de México, según un comunicado de la STPS difundido este 2 de mayo.

La huelga, que inició el 1 de octubre de 2025, cumplió este primero de mayo, Día del Trabajo, 7 meses. El problema se alargó tras el rechazo por parte de la dirigencia sindical a las alternativas planteadas en las mesas de diálogo.

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La STPS plantea someter la propuesta a una votación general de trabajadores

A lo largo de estos siete meses de huelga, el conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha dejado sin servicio a miles de pignorantes y clientes, además de afectar a trabajadoras y trabajadores.

Por lo anterior, la STPS y el Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral sostienen que la disputa llegó a un punto muerto.

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Huelga en Nacional Monte de Piedad. (Facebook: STRMnoticias)
Huelga en Nacional Monte de Piedad. (Facebook: STRMnoticias)

No existe hasta ahora posibilidad de acuerdo ni en la mesa de diálogo ni por la vía judicial. Ninguna de las partes ha solicitado la calificación de imputabilidad de la huelga.

Durante el periodo de paro, las autoridades han convocado más de 30 mesas trilaterales y realizado un número equivalente de reuniones dedicadas a buscar una salida al conflicto, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las gestiones no logran disminuir la brecha entre las posiciones de la administración y el sindicato.

En este contexto, la STPS y el Centro Federal proponen que ambas partes acepten una propuesta elaborada por la autoridad laboral, que contemplaría los aspectos centrales del conflicto.

Dicho dictamen respetaría el Contrato Colectivo de Trabajo, lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, la historia de la institución y la aspiración de asegurar su viabilidad y un ambiente laboral con legalidad, paz y democracia.

Si la propuesta es rechazada, llaman a agotar la vía judicial

La STPS sugiere que la propuesta oficial se someta a votación general y secreta de las y los trabajadores del Monte de Piedad, quienes decidirían aprobar o rechazar la solución planteada. En caso de que la mayoría respalde el dictamen, las autoridades se comprometen a brindar el apoyo necesario para aplicar todas las medidas.

Si por el contrario la votación rechaza el dictamen, la Secretaría solicita tanto a la administración como al sindicato agotar la vía judicial de inmediato, solicitando la calificación de imputabilidad de la huelga conforme a la ley vigente.

La dependencia federal advierte también que si alguna parte rechaza de antemano el proceso y no lo somete a votación de trabajadores, deberán aportar propuestas claras para finalizar pronto el paro, o bien acudir inmediatamente ante el Poder Judicial para buscar una solución de fondo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reitera su confianza en que la ruta propuesta puede ofrecer una alternativa legítima y democrática para resolver el conflicto en Nacional Monte de Piedad, institución fundada en 1775 y de amplia presencia en el sistema prendario de México.

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